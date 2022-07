Buoni Spesa 2022: da 600€ a 800€ contro i rincari

La pandemia, la guerra, i rincari. ll periodo storico che stiamo vivendo non è senz’altro dei più semplici e rosei. Numerose infatti le famiglie che si trovano a dover fare i conti con il dilagante aumento dei prezzi e che faticano ad arrivare alla fine del mese.

Buoni spesa da 600€: come funzionano

In questa direzione un’ interessante agevolazione è rappresentata dal bonus di 600 euro, volto proprio a fornire un aiuto concreto alle famiglie economicamente svantaggiate. La misura è si messa a disposizione dal governo ma il budget è inviato ai singoli comuni. Saranno loro pertanto a determinare le modalità con le quali erogare l’agevolazione.

Il bonus di 600 euro si traduce concretamente in dei buoni spesa il cui importo può arrivare anche a toccare gli 800 euro. Come anticipato, è bene tuttavia ricordare che sono i singoli comuni che indicheranno le modalità che i nuclei familiari dovranno osservare per ottenere l’agevolazione.

I requisiti

Uno di questi paletti è senz’altro rappresentato dal valore del proprio Isee. Infatti spesso l’importo del buono spesa varia in relazione all’Isee. Per comprendere a quale cifra si ha diritto, se si rientra nella platea di beneficiari ed infine come presentare la domanda, è necessario fare fede al sito del Comune.