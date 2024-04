Cambio IBAN automatico per milioni di utenti, scopri se ne fai parte: ecco chi è coinvolto

Novità in arrivo per tanti titolari di un conto corrente bancario: potrebbero trovarsi con un nuovo Iban. Un cambiamento che rischia di spaventare tanti correntisti che all’improvviso potrebbero non ricevere accrediti e non riuscire a fare pagamenti. Una situazione che sicuramente rischia di creare non pochi timori tra coloro che si troveranno a dover affrontare questa modifica.

Cambio dell’Iban

Conseguenze naturali provocate dal cambio dell’Iban che è un codice alfanumerico utilizzato nelle transazioni fra conti correnti, che solitamente non viene mai modificato se non con comunicazione, per tempo, ai correntisti. Ma quella rappresentata non sembra essere solo un’eventualità, ma a un avvenimento che dovrebbe concretizzarsi in questo mese per tutti i clienti di Intesa San Paolo che passeranno a Isybank. Un passaggio per il quale i correntisti si troveranno ad avere un nuovo iban. E Intesa San Paolo sembra aver già annunciato questo cambiamento ai suoi clienti, ma resta la possibilità che alcuni vegano colti di sorpresa da questa novità.

Qual è la banca coinvolta in questi cambiamenti

In questa fase di transizione, però, verranno adottate una serie di tutele per il titolare del conto corrente migrato in Isybank: gli accrediti al vecchio Iban verranno automaticamente reindirizzati fino al 18 marzo del 2025. Un lasso temporale notevole che permetterà a tutti i correntisti di essere informati e anche di informarsi in merito ai cambiamenti in atto e, quindi, acquisire anche il nuovo Iban e abituarsi a utilizzarlo evitando di incorrere in errori.

Cosa deve fare il correntista

È ritenuto, infatti, opportuno, non appena l’istituto di credito provvederà a dare comunicazione della modifica, che il titolare del conto corrente provveda immediatamente a darne comunicazione al datore di lavoro o anche all’Inps per evitare di dover far fronte a situazioni incresciose che, sono state ampiamente previste e quindi saranno comunque presto superabili, ma che rappresentano comunque delle scocciature per il cliente che potrebbe anche sentirsi disorientato dal cambiamento.

Il caos provocato dal cambiamento

Isybank è una banca digitale che non ha filiali sul territorio ed è legata al Gruppo Intesa SanPaolo. Le modalità e i tempi di comunicazione di quest’ultima ai suoi correntisti era finita davanti all’Antitrust che l’aveva ritenuto inadeguata e insufficiente. L’Autorità del Garante era intervenuta per evidenziare come si trattasse di comunicazione poco chiara e, pertanto, aveva fissato un termine, il 29 febbraio 2024, entro il quale i clienti di Intesa San Paolo dovevano esprimere esplicitamente il proprio consenso oppure il diniego al passaggio alla banca digitale.