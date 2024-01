Canone Rai, chi può chiedere l’esenzione e come fare: entro il 31 Gennaio

Anche nel 2024 chiunque abbia un televisore o un apparecchio dal quale seguire le trasmissioni televisive è tenuto a pagare il canone, seppure con qualche novità e, soprattutto, la possibilità, per alcuni, di essere esentati dal corrispondere questa imposta.

Le nuove disposizioni sul canone tv cosa prevedono

La Legge di Bilancio 2024 ha stabilito alcune modifiche sull’argomento. Non resta che scoprire quali sono. Prima tra tutte, e interessa tutti gli utenti in possesso di tv, la diminuzione del canone da 90 euro annuali a 70 euro che verranno, come sempre, addebitati sulla bolletta dell’energia elettrica. La regola vale per tutti a prescindere che si seguano i canali pubblici, della Rai, o meno, ma anche a prescindere che si accenda o meno il televisore. Il possesso dell’apparecchio è condizione sufficiente per corrispondere l’imposta. Tranne in alcuni casi…

Ci sono, infatti, casi nei quali, però, è possibile essere esonerati dal pagamento sull’abbonamento alla televisione pubblica. Si tratta di specifiche categorie che devono avere particolari requisiti e rispettare scadenze prestabilite.

Chi può essere esentato dal pagare il canone Rai

A essere esentati sono coloro che dichiarano di non avere alcun apparecchio televisivo in casa; i 75enni con un reddito inferiore agli 8mila euro, considerato come somma dei redditi dell’anziano e del coniuge convivente; i militari delle Forze armate che si trovano in ospedali militari, case del soldato, sale convegni militari, i militari delle Forze Nato; i rivenditori di negozi nei quali vengono riparate le televisioni.

Condizione per la richiesta

Per quanti intendevano formulare richiesta di esenzione per motivi di età, è necessario che i 75 anni siano stati compiuti entro il 31 gennaio 2024, se invece li compiranno entro il 31 luglio allora l’esonero riguarderà solo il secondo semestre. In questo caso è possibile scaricare direttamente da internet la domanda da inviare all’Agenzia delle Entrate. E sempre a quest’ultima va presentata domanda di esenzione da parte di chi non ha una televisione in casa.

Entro quando va presentata la domanda

Tutte le richieste devono essere presentate entro e non oltre il 31 gennaio, altrimenti, nonostante il possesso dei requisiti, la possibilità di usufruire dell’esenzione sarà limitata al secondo semestre, con scadenza in questo al 31 giugno 2024. Occorre, poi ricordare che la domanda di esonero va presentata dal titolare dell’utenza elettrica e il documento dell’Agenzia dell’Entrate va presentato online sul sito dell’Agenzia delle Entrate o anche tramite pec a cp22.canonetv@postacertificata.rai.it, ma anche con raccomandata all’indirizzo: Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Torino, ufficio canone tv, casella postale 22, 10121 Torino.