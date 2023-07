Canone Rai non pagato? Ecco cosa si rischia

Cosa succederebbe se dimenticassimo di pagare il Canone Rai, o addirittura volontariamente evitassimo questa tassa? È una domanda che si devono essere posti tantissimi italiani, specie poi negli ultimi anni, visto che più di qualcuno ha sostenuto l’inutilità di questo bollettino visto la qualità mediocre di certi programmi trasmessi dall’emittente pubblica italiana.

Cosa succede se non paghi il Canone Rai?

Partiamo con un presupposto: oggi diventa più difficile non pagare il Canone. Questo per un semplice motivo, considerato come da tempo la tassa per la RAI venga puntualmente inserita all’interno della bolletta della luce. Per evitare il pagamento di questa tassa, infatti, non si dovrebbe pagare proprio la bolletta dell’elettricità della propria casa, in una situazione che oggettivamente risulta difficile oggi.

E se non l’ho pagato in passato?

È più probabile come in passato non si sia pagato il famoso Canone Rai, con un bollettino che a distanza di anni ancora non vede il saldo. Le sanzioni per un mancato saldo dei bollettini, sarebbero:

Obbligo di pagare tutti gli arretrati entro i dieci anni di prescrizione.

Sanzione tra i 200 e i 600 euro.

Interessi maturati durante gli anni di evasione.

All’interno della questione, c’è anche la possibilità di un risvolto penale. Questo scatterebbe quando si richiede l’esenzione del Canone Rai, dichiarando – ovviamente falsamente – di non possedere nessun radiotelevisivo dentro casa. La dichiarazione del falso, in questo caso, implica pesanti conseguenze sul lato giudiziario.

Chi non deve pagare il Canone Rai?

Per una parte della popolazione che deve pagare il Canone Rai, ci sono anche cittadini che sono totalmente esentati da questa tassa. In tal senso, troviamo: