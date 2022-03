Cardano (ADA): quali sono i vantaggi della criptovaluta

Cardano è una piattaforma decentralizzata e il suo token nativo è rappresentato da ADA (ada criptovaluta), la cui fornitura massima è pari a 45 miliardi ADA.

Cardano è caratterizzata da una blockchain open-source, trasparente e aperta al pubblico, per la gestione degli smart contract. La tecnologia smart contract di Cardano è all’avanguardia, completamente crittografata e praticamente impossibile da decifrare. La blockchain di Cardano è considerata una blockchain di terza generazione, ha un meccanismo di consenso Proof of Stake altamente scalabile ed è in grado di supportare smart contract ed una governance decentralizzata.

Il progetto Cardano è stato lanciato nel 2017 da Charles Hoskinson, un informatico ed imprenditore statunitense.

In questo articolo vedremo nel dettaglio cos’è Cardano e quali sono i suoi vantaggi principali.

Cos’è Cardano (ADA)?

Cardano è una delle criptovalute più interessanti sul mercato, in quanto nasce con l’intento di trovare soluzioni efficaci ai problemi di resilienza e scalabilità di Bitcoin ed Ethereum.

A livello tecnico, Cardano è una piattaforma blockchain di terza generazione basata sul protocollo Ouroboros.

La sua rete decentralizzata è basata sulla ricerca scientifica e accademica. Si tratta di una rete open source che realizza applicazioni e sistemi decentralizzati. La criptovaluta nativa di Cardano è chiamata ADA, da Ada Lovelace, una famosa matematica del XIX secolo.

Vantaggi e Svantaggi di Cardano

Il più grande vantaggio è sicuramente il fatto che Cardano è una criptovaluta green ed ecologica. Il processo di estrazione di Cardano è più efficiente rispetto ad altre criptovalute grazie alla sua architettura a due livelli.

Il Cardano Clearing Level (CSL) è un’unità di compensazione che consente agli utenti di scambiare istantaneamente ADA a tariffe molto basse. Il piano di controllo è costituito da protocolli con varie funzioni, come migliorare il riconoscimento dell’identità, garantire la sicurezza, lavorare con contratti intelligenti, ecc.

La sostenibilità potrebbe essere la caratteristica che darà a Cardano un vantaggio competitivo rispetto ad altre criptovalute più inquinanti. Il mercato sta già mostrando una crescente adozione da parte degli utenti delle crypto più sostenibili.

Diversi esperti suggeriscono che in futuro Cardano sarà in grado di competere con Ethereum grazie al suo innovativo protocollo Proof of Stake (PoS). Il protocollo Proof of Stake può utilizzare i token come sicurezza per mantenere il sistema in esecuzione, piuttosto che sprecare la potenza di calcolo e le risorse ambientali per far funzionare la blockchain.

Ouroboros di Cardano è stato uno dei primi protocolli Proof of Stake di successo, rappresentando una valida alternativa ai protocolli Proof of Work (PoW).

Perché comprare Cardano (ADA)?

Cardano (ADA) è una criptovaluta molto interessante ed innovativa ma allo stesso tempo è una crypto relativamente nuova. Prima di comprare Cardano (ADA) bisogna dunque considerare non solo i vantaggi ma anche i rischi. Il prezzo di Cardano è stato caratterizzato da volatilità nel corso del tempo e nessuno può sapere con certezza se questa tendenza continuerà anche in futuro.

D’altra parte, comprare Cardano potrebbe essere una buona idea dal momento che è una criptovaluta promettente e che potrebbe dare realmente filo da torcere ad Ethereum.

La crypto ADA è quotata sulla maggior parte degli Exchange, dato che è molto popolare, liquidità e con elevato volume di negoziazione.