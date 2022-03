Carta Acquisti 2022: cos’è, a chi spetta, importo e come richiederla

Il MEF ha aggiornato i requisiti per ricevere la carta acquisti 2022, la card che permette di comprare, tra gli altri, nei negozi alimentari oppure pagare le bollette di luce e gas. Il provvedimento è destinato alle famiglie in difficoltà economiche e può essere richiesta alle Poste. Vediamo come funziona e quali sono le novità introdotte per quest’anno.

Carta acquisti 2022 requisiti

La tessera ha un valore di 40 euro mensili e viene ricaricata con cadenza bimestrale con 80 euro sulla base dei fondi disponibili. A poterne usufruire sono gli anziani con età uguale o superiore ai 65 anni oppure ai bambini con meno di tre anni. In questo secondo caso il titolare è il genitore.

Per poterla ottenere bisogna soddisfare una serie di requisiti, con alcuni dei parametri che sono stati aggiornati recentemente. Sul sito del Ministero dell’Economia e finanze sono riportati i requisiti per le due diverse categorie a cui è destinato il provvedimento.

Clicca qui per i requisiti persona di età uguale o superiore ai 65 anni

Clicca qui per i requisiti per i bambini inferiori ai tre anni d’età

Le novità 2022

Ma cosa è cambiato rispetto allo scorso anno? In particolare sono stati i parametri circa l’indicatore ISEE ad essere adeguati al tasso di inflazione Istat. Modifiche sono state pertanto introdotte per ciò che riguarda il limite massimo del valore dell’indicatore ISEE e dell’importo complessivo dei redditi comunque percepiti sono stati rispettivamente così determinati.

Questi i nuovi parametri:

Cittadini di età compresa tra i 65 e i 70: valore massimo dell’indicatore ISEE pari a euro 7.120,39. Importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a euro 7.120,39;

Cittadini maggiori 70 anni: valore massimo dell’indicatore ISEE pari a euro 7.120,39. Importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a euro 9.493,86.

Minori di anni 3: valore massimo dell’indicatore ISEE pari a euro 7.120,39

Il modulo per richiederla

Se si è in possesso dei requisiti è possibile richiedere il modulo per ricevere la carta acquisti presso gli Uffici Postali. La domanda può essere scaricata online qui e presentata poi alle Poste. Informazioni disponibili anche presso l’Inps.

Cosa è possibile comprare con la carta acquisti

Ricordiamo che è possibile utilizzarla per acquistare generi alimentari, articoli nelle farmacie oppure pagare le bollette di luce e gas. In alternativa, sempre sul sito del Ministero, sono indicati alcuni negozi in cui avere particolare sconti dietro presentazione della carta.