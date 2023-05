Carta acquisti spesa alimentare, a chi spetta il bonus: come richiederlo e da quando

È stata rinnovata la carta acquisti per la spesa alimentare, che sarà riservata a tutte quelle famiglie con evidenti difficoltà economiche. L’importo erogato dallo stato, sarà di 382,50 euro. La carta, conosciuta anche come “buono spesa”, servirà ai soggetti fragili per acquistare beni alimentari di prima necessità. Il decreto per metterla in circolazione, è stato firmato dal Ministero dell’Agricoltura (MASAF) e quello dell’Economia. La legge è stata inserita all’interno della Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2023.

La carta acquisti per la spesa alimentare

Il Governo guidato da Giorgia Meloni, ha investito sulla proposta la cifra di 500 milioni di euro. La Carta Acquisti, erogata per questo 2023, sarà attiva dalla giornata di sabato 1 luglio. Secondo le stime governativi, i beneficiari della carta saranno di un milione e 300 mila persone. Infatti, potrà accedere all’aiuto statale solo chi possiede un ISEE inferiore ai 15 mila euro annui. Per accedere alla carta, da quello che viene spiegato dal Governo, non serviranno richieste, ma bensì degli ISEE aggiornati.

Nuovo aiuto alle famiglie meno abbienti

La Carta Acquisti va nella direzione di aiutare nuovamente le famiglie meno abbienti, con sostanziali incentivi per poter acquistare i prodotti di prima necessità. Per le famiglie interessate, infatti, si preannuncia un’estate meno amara, anche se l’aiuto partirà solamente dal mese di luglio 2023. Una forma di assistenzialismo che andrà a toccare altre tipologie di sovvenzione, quali il Reddito di Cittadinanza, il bonus per le Partite IVA con problemi dalla pandemia di Covid e gli aiuti per la disoccupazione.

Gli aiuti del Governo per le famiglie

In un periodo storico dove i prezzi sono visibilmente rialzati, il Governo ha messo nel proprio mirino gli aiuti alle famiglie. Dopotutto, per qualsiasi persona è diventato difficile districarsi per il rincaro dei prezzi, che quest’anno ha visto prezzi schizzare alle stelle per i prodotti alimentari, le bollette e soprattutto la benzina.