Cartelle esattoriali 2022, come rateizzare: scadenza e novità

Cartelle esattoriali 2022. Novità in vista per quanto concerne la rateizzazione delle cartelle esattoriali che è stata introdotta proprio dal famigerato decreto Milleproroghe. Coloro che hanno un debito e ricevono una cartella di pagamento vedranno riconosciuta la possibilità di rateizzare nuovamente il pagamento. Una possibilità che, ovviamente, deve essere richiesta dai soggetti e che viene riconosciuta in base alla soglia del debito accumulato.

La novità dal decreto sulle cartelle esattoriali

Questa importante novità introdotta dal decreto suddetto, riguarda tutti i contribuenti che hanno dei piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione a causa della pandemia, cioè prima di quell’ormai lontano 8 marzo 2020.

”Decadenza”

L’Agenzia delle Entrate, poi, tiene a sottolineare la valenza del termine ”decadenza”, quando cioè si verifica una di queste quattro condizioni esplicitate:

assoggettamento del richiedente ad una procedura concorsuale;

decesso del richiedente;

società cancellate dal registro delle imprese;

inadempienza per mancato pagamento di alcune delle rate del piano di ammortamento

Nuove dilazioni di pagamento

Così, grazie agli ultimi interventi legislativi, chi rientra in tali categorie appena esposte, avrà la possibilità di presentare una nuova richiesta di dilazione per le somme ancora dovute, senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento. Cosa che, invece, era necessaria in precedenza per poter accedere ad un nuovo percorso di rateizzazione.