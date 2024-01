Chiara Ferragni, il suo impero a rischio: quante società ha e quanto valgono

Chiara Ferragni si gode le vacanze sulla neve, intanto gli inquirenti passano in rassegna le società: quanto vale il suo impero.

Chiara Ferragni fugge dalla consueta routine. La celebre imprenditrice digitale è iscritta al registro degli indagati per truffa aggravata. Questa è l’ultima parte di una storia che comincia alcuni mesi fa con l’Antitrust che indica la pratica commerciale scorretta, per cui la donna d’affari dovrà pagare un’ammenda di un milione, in accordo con la Balocco e la beneficenza che viene meno. Poi segue un video di scuse della Ferragni con relativa donazione di un milione di euro al Regina Margherita di Torino.

Successivamente i sospetti legati a un possibile sistema di raggiro e il ruolo fondamentale della Procura di Milano. Tutte accuse che dovranno essere dimostrate, per il momento calano soltanto le vendite e i consensi. Aspetto che fa preoccupare maggiormente la Ferragni, la quale si dice serena e fiduciosa nell’operato della Giustizia.

Chiara Ferragni, un impero in bilico

Meno contenta è del fatto che i soldi sembrano andare via come l’acqua. Le perdite di queste ultime settimane stimano un danno importante. Più di qualche milione di euro in pochissimo tempo. Senza contare i mancati incassi da Stafilo e Coca Cola che hanno interrotto le collaborazioni.

Questo vuol dire che la strada da fare, per riconquistare una credibilità che vacilla, è ancora lunga. Quanto vale davvero l’impero di Chiara Ferragni? La risposta è semplice: 100 milioni di euro, all’incirca. Il tutto diviso in società diverse. In primis c’è la Holding Sisterhood che registra 4 milioni e mezzo di fatturato di cui 2,5 sono di utile. Subito dopo c’è la Ferragni Enterprises che si suddivide in Fenice e TBS Crew.

La composizione del brand

Il valore di queste società è pari a 75 milioni di euro, di cui 15 sono di profitto. Un vero e proprio colosso che rischia di traballare se i negozi continuano a restare vuoti e gli investimenti non rendono come sperato. Ora la brand reputation di Chiara Ferragni è in picchiata. Per fermare questa discesa servirà qualche riscontro importante, a partire – magari – da quello giudiziario. Intanto la donna è in vacanza con mamma e figli.

Non c’è Fedez. L’impressione è che ci sia aria di crisi anche nell’intimità, ma quest’ultimo aspetto non è confermato. Tutto il resto, invece, rimane in via di sviluppo. Le prossime settimane saranno decisive per quel che sarà il futuro dell’imprenditrice e le sue aziende.