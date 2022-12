Come i nuovi Conti Correnti Online hanno migliorato la qualità delle nostre finanze

In passato, i conti correnti tradizionali erano legati a una filiale bancaria fisica a cui erano spesso associate commissioni elevate e costi aggiuntivi. Tuttavia, i recenti conti correnti online hanno reso più facile gestire le nostre finanze senza spendere troppo.

Grazie alla quasi assenza di costi e commissioni, alla rapidità di apertura del conto direttamente dal divano di casa nostra, alla facilità d’uso e all’assistenza rapida, questi recenti conti correnti online hanno migliorato la qualità e la gestione delle nostre finanze.

Cos’è un conto corrente online?

I conti correnti online sono semplicemente un tipo di conto bancario gestito interamente online, senza filiali fisiche. Offrono le stesse caratteristiche dei conti correnti tradizionali, tra cui la possibilità di ottenere delle carte di debito o credito, la possibilità di depositare denaro e tutte le funzionalità di pagamento come bollettini postali, F24, bonifici, ecc…

Uno dei principali vantaggi del passaggio a un conto corrente online è la possibilità di usufruire di commissioni basse o nulle. Questo può portare a risparmiare sulle attività bancarie quotidiane come depositare denaro, trasferire fondi, prelevare contanti ed effettuare pagamenti.

I conti correnti online rendono anche più facile tenere traccia delle nostre finanze. Invece di avere più estratti conto di diverse banche, possiamo facilmente visualizzarli in tempo reale su un’unica app. Questo ci aiuta a gestire meglio le nostre finanze, il bilancio e gli investimenti.

Inoltre, i conti correnti online sono incredibilmente sicuri. Utilizzano una tecnologia di crittografia avanzata per proteggere i nostri dati personali da accessi non autorizzati e frodi finanziarie.

E se tutto ciò non bastasse, una cosa che non tutti sanno è che al giorno d’oggi è possibile aprire un conto corrente estero online per ottenere ancora più vantaggi. Infatti, solitamente un conto estero possiede vantaggi che i normali conti italiani non possono avere, poiché risiedono fisicamente in altri stati e non sono soggetti alle leggi del nostro paese.

Quali sono i vantaggi dei conti correnti online?

I nuovissimi conti correnti online possiedono un sacco di vantaggi rispetto a quelli “tradizionali” e ormai obsoleti.

Nessun costo o commissione

Uno dei migliori vantaggi dell’utilizzo di questi recenti conti correnti online è che in genere hanno costi o commissioni quasi nulli. Ciò significa che potete facilmente aprire un conto senza preoccuparvi di spese nascoste o pagamenti extra.

La maggior parte delle operazioni che si fanno con un conto corrente online sono gratuiti o hanno costi minimi. Ad esempio molti offrono i bonifici SEPA gratuiti o depositi e prelievi senza commissioni.

Inoltre, con i moderni conti correnti online, possiamo trasferire denaro ai nostri conti in paesi diversi quasi istantaneamente. Questo li rende la scelta perfetta per gli imprenditori internazionali che hanno bisogno di effettuare pagamenti rapidi ai loro partner e clienti all’estero.

Non dovete nemmeno preoccuparvi dei requisiti di saldo minimo. Senza costi o commissioni nascoste, potete essere certi che le vostre transazioni finanziarie rimarranno sicure e protette.

Apertura rapida del conto da casa

Un’altra grande caratteristica dei nuovi conti correnti è che consentono una rapida apertura del conto da casa. Tutto ciò che dovete fare è compilare alcune informazioni di base come il vostro nome, l’indirizzo e i dettagli di contatto prima di sottoporle a verifica.

Una volta approvata la richiesta, potrete iniziare a effettuare transazioni in pochi minuti! In questo modo si eliminano i lunghi tempi di attesa associati alle banche tradizionali e si facilita l’apertura di un conto da parte di chiunque, comodamente da casa propria

Facilità d’uso

L’interfaccia utente di questi nuovi conti correnti è stata progettata in modo tale che anche chi non ha mai interagito con un’applicazione bancaria possa capirla rapidamente. Il design dell’interfaccia utente viene spesso mantenuto semplice e lineare, in modo che gli utenti non si sentano sopraffatti da tutte le opzioni disponibili sulla piattaforma.

Inoltre, sono disponibili anche tutorial che guidano gli utenti in ogni fase del loro percorso nell’utilizzo di questa app, in modo che sappiano esattamente cosa stanno facendo in ogni momento!

Assistenza rapida

Quando qualcosa va storto durante l’utilizzo di un conto corrente online, è importante essere in grado di ottenere assistenza in modo rapido ed efficiente per evitare ulteriori problemi.

La maggior parte delle banche online oggi fornisce un servizio di assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in modo che gli utenti possano ricevere assistenza ogni volta che ne hanno bisogno, sia durante il normale orario di lavoro che a tarda notte, quando l’aiuto potrebbe non essere disponibile altrove!

Cashback e promozioni

Molte banche offrono programmi di cashback in cui i clienti ricevono premi per aver effettuato determinati acquisti tramite le loro carte o app affiliate alla banca. Questo può includere qualsiasi cosa, dai viaggi per la spesa agli acquisti online!

Questi tipi di premi sono spesso molto generosi, per cui i clienti ne traggono un vantaggio se li utilizzano regolarmente! Inoltre, molte banche organizzano campagne promozionali nel corso dell’anno che consentono ai clienti di accedere a sconti esclusivi su vari prodotti o servizi: l’ideale se siete alla ricerca di modi per risparmiare sulle spese quotidiane!

Possibilità di investire online

Infine, uno dei principali vantaggi di avere un conto corrente online è che i clienti hanno ora accesso a strumenti di investimento che consentono loro di effettuare investimenti direttamente dall’app della loro banca! Ciò significa che i clienti non devono più recarsi in una sede fisica per acquistare azioni o fondi comuni di investimento, ma possono fare tutto in modo digitale, proprio come avviene oggi per la maggior parte delle altre transazioni!

Questo non solo semplifica la vita, ma riduce anche notevolmente il tempo dedicato alla gestione degli investimenti, dato che tutto può essere fatto a distanza con pochi click. Ovviamente la scelta migliore per investire è quella di utilizzare dei broker online che offrono moltissimi strumenti in più delle banche, ma per chi è principiante, farlo con la propria banca può essere la scelta giusta.

Conclusioni

Nel complesso, i recenti conti correnti online hanno reso la gestione delle nostre finanze molto più semplice che mai, soprattutto grazie alla loro struttura a basso costo combinata con caratteristiche quali la facilità d’uso, l’assistenza rapida, il cashback e le promozioni, nonché la possibilità di investire online direttamente attraverso le app bancarie.

Questo rende la vita molto più semplice per coloro che desiderano un maggiore controllo sulle proprie finanze senza dover sostenere ulteriori costi generali associati ai servizi bancari tradizionali! Grazie a queste nuove funzionalità offerte dalle moderne piattaforme bancarie digitali, possiamo davvero goderci la libertà finanziaria senza preoccuparci delle costose commissioni o dei complicati processi associati agli istituti bancari tradizionali!