Come ottenere la detrazione delle Spese Mediche nel 730, la procedura passo passo: guida completa

Ecco come richiedere la detrazione delle spese mediche all’interno del vostro Modello 730: la guida completa.

Il Governo rinnova la detrazione delle spese mediche. I costi per le spese legate a medicinali o prestazioni sanitarie, potrebbe essere in gran parte scalata dalle tasse attraverso la compilazione del 730. Per compilarlo bisognerà capire quali prestazioni, e quali medicine, possono permettere la detrazione fiscale. Ecco una nostra guida per provare a richiedere le detrazioni fiscali, con i consigli dei migliori commercialisti italiani.

La detrazione delle spese mediche nel 730: di cosa si tratta

La detrazione delle spese mediche interessa una vasta area di servizi, che il cittadino può scalare dalle proprie tasse per gli altissimi costi che oggi vedono sia le singole prestazioni sanitarie che i medicinali. Ovviamente la formulazione del 730 dev’essere stesa con un consulente e un commercialista, capace di dirvi le condizioni in cui si può chiedere la singola detrazione fiscale e soprattutto come inserirle all’interno del modulo.

La detrazione delle spese mediche: come richiederla

La prima indicazione che ci danno i commercialisti italiani, è quella di raccogliere attentamente tutte le documentazioni sanitarie. In tal senso, bisogna ben conservare tutte le ricevute e le fatture legate alle spese mediche sostenute. Per chiedere il rimborso, infatti, ogni spesa dev’essere tracciata dallo Stato.

Bisogna poi effettuare la verifica della franchigia, legata alle spese mediche che andremo a effettuare. Le franchigie oggi rimborsano solo quelle singole spese sanitarie che sono superiori al tetto di 129,11 euro. Una volta individuate le spese che possono rientrare nella detrazione, dovremo fare il suo calcolo: questo avviene sottraendo dall’importo della franchigia il 19% della cifra risultate. Da tale risultato, avrete l’importo detraibile dalle vostre tasse.

La compilazione del 730 per la detrazione delle spese mediche

Non di semplice compilazione il Modulo del 730, dove chiederemo per l’appunto la detrazione delle spese mediche. Se prendiamo il modulo e lo sfogliamo, vedremo che l’area dedicata alle spese mediche sarà quella nel Quadro E: i righi interessati saranno da E1 a E5.

Più complessa potrebbe essere la compilazione in un modulo precompilato, dove il singolo cittadino dovrà fare maggiore attenzione: dovrà leggere e controllare che tutte le informazioni siano corrette e soprattutto complete.

La presentazione del modello 730 e la rateizzazione della detrazione

Altra fase importante sarà legata alla presentazione della dichiarazione del 730. Il modello potrà essere presentato sia online, quindi in maniera telematica, ma anche attraverso un intermediario autorizzato.

Altra fase sarà quella legata alla rateizzazione della detrazione legata alle spese mediche. Se l’importo totale delle spese sarà superiore a 15.493,71 euro, si potrà richiedere la detrazione in quattro rate annuali.