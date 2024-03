Come si può intestare una casa senza andare dal notaio? Risparmi un sacco di soldi

Quando c’è il passaggio di proprietà di un bene immobile è necessario l’intervento di un notaio, il cui rogito comporta una spesa notevole. Ci sono casi nei quali questa figura professionale può non essere interpellata, con un considerevole risparmio economico per le parti interessate.

Come intestare casa al proprio figlio senza rivolgersi a un notaio

Uno dei casi più eclatanti è l’eventuale desiderio di intestare una casa al proprio figlio. In questo caso il procedimento può essere effettuato senza ricorrere all’intervento professionale di un notaio. In questo caso sono diversi i modi per trasferire la proprietà dell’immobile al proprio figlio senza ricorrere al notaio. Sono precisamente quattro i modi per trasferire direttamente una casa: con donazione indiretta, usucapione, separazione dei coniugi e testamento. Esaminiamo ciascuno dei casi indicati.

Donazione indiretta

Con la donazione indiretta un genitore può comprare un immobile per conto del figlio, ossia mette nella disponibilità di quest’ultimo la somma necessaria per l’acquisto così da renderlo acquirente diretto senza bisogno di eventuali passaggi di proprietà. Il notaio sarà necessario, ma per redigere un unico atto e non due, con un consistente risparmio.

Usucapione

L’Usucapione è un altro metodo che esclude il notaio. Consiste nel possesso continuativo per 20 anni di un immobile, che comporta il pagamento delle utenze e di tutte le incombenze che fanno capo a quel bene, Occorre cioè che il possessore si sia comportato come se fosse il proprietario. In questo caso è necessaria, però, la sentenza di un giudice.

Separazione dei coniugi

La separazione dei coniugi è un altro metodo che esclude il notaio. I coniugi possono accordarsi per intestare casa direttamente al figlio che viene inteso come contributo per il mantenimento della prole. Uno dei casi che i coniugi possono escogitare è anche una simulazione di separazione per mezzo di avvocati, attraverso la quale operare il passaggio dell’immobile al figlio.

Testamento olografo

Uno dei modi più semplici è quello del testamento olografo che consiste nello scrivere le ultime volontà direttamente dal defunto. Un atto fatto in casa nel quale il donante dispone che la proprietà di un immobile vada direttamente al figlio. In questo caso, però, occorre anche la volontà concorde di tutti gli altri eredi che, in mancanza, potrebbero rivendicare la propria parte dell’eredità esercitando il diritto alla quota di legittima.