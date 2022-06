Concorso Agenzia delle Dogane, 1.500 posti aperti: come candidarsi per le selezioni del bando

Finalmente è arrivata la conferma ufficiale: l’Agenzia delle Dogane ha così sancito definitivamente l’apertura di un nuovo bando di concorso per il mese di luglio. Saranno ben 1.500 i posti in palio per i futuri impiegati professionali, e ora vi daremo tutte le informazioni utili, presenti al momento, per poter partecipare la bando e non lasciarvi sfuggire questa incredibile occasione di dare una svolta alla vostra carriera.

Nuovo concorso a luglio: 1.500 posti di lavoro

La notizia è arrivata all’improvviso, grazie ad una intervista rilasciata a Il Messaggero, durante la quale il direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, ha deciso di svelare l’arcano. Stando a quanto pronunciato da lui stesso, proprio a partire dal mese di luglio uscirà ufficialmente un nuovo bando per l’assunzione di 1.500 figure tra diplomati e laureati in diversi settori. Per il momento è ancora tutto fumoso, e non si conoscono i dettagli, sebbene la notizia del bando sia certa e ormai ufficializzata.

Il bando ufficiale e la data

Come anticipato, dunque, bisognerà aspettare il mese di luglio per la pubblicazione ufficiale del bando ed avere tutte le informazioni complete sulle modalità di candidatura, i requisiti indispensabili e le figure professionali ricercate dall’Agenzai delle Entrate. Tuttavia, un’importate novità esclusiva già c’è: i candidati, questa volta, potranno scegliere le sedi di lavoro durante la compilazione della domanda.

Novità per il nuovo concorso

Un’altra novità che possiamo svelarvi, inoltre, è che i posti da ricoprire, oltre ad essere tanti, sono anche ben variegati e differenziati tra di loro. Come ha dichiarato lo stesso direttore Minenna: “Un laureato in chimica non vuole fare lo stesso concorso di un laureato in legge”.

Assunzioni nuove ogni anno

Infine, tra le righe, si capisce che l’Agenzia delle Dogane ha tutta l’intenzione di organizzare concorsi annuali per risolvere lo spinoso problema dei pensionamenti. Infatti, al momento l’età media dei dipendenti si aggira attorno ai 56 anni, e proprio per questo motivo Minnena ha dichiarato di voler organizzare dei concorsi ogni 12-15 mesi circa, per un totale di almeno 1.500 nuove assunzioni ogni anno. Quante ne sono già previste per il prossimo insomma.