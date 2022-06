Contributi a Fondo Perduto per Discoteche e Sale da Ballo: requisiti, importi e come fare domanda

C’è la possibilità concreta di ricevere un contributo a fondo perduto per Discoteche e Sale da Ballo grazie al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Per alcuni potrebbe essere l’occasione di trasformare un sogno in realtà. Ecco tutte le informazioni riguardo l’importo del contributo, i requisiti e i beneficiari.

Chi sono i beneficiari del contributo

La pandemia ha sicuramente messo a dura prova tantissime attività. Tra le più colpite sicuramente ci sono le Discoteche, Sale da ballo e attività simili che per due anni hanno dovuto sopravvivere prima con le chiusure e poi con le limitazioni. Il contributo è infatti previsto per poter dare una mano a tutti coloro che hanno la partita Iva attiva prima della data di entrata in vigore del dl n. 4/2022 (27 Gennaio 2022) e che hanno dovuto interrompere le attività legate al mondo della movida a causa del Covid.

L’importo del fondo perduto

La domanda per ottenere il contributo finanziato dal decreto Sostegni ter, doveva essere inviata entro il 20 Giugno 2022 tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o anche tramite un intermediario. Il 27 Giugno è stato reso noto l’importo che arriva ad un massimo di 25.000 euro ciascuno.