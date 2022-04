Dichiarazione dei Redditi 2022: quali sono le scadenze e le sanzioni

Le sanzioni per chi non presenta la Dichiarazione dei Redditi entro le scadenze prestabilite potrebbero essere un vero problema da non sottovalutare. Le sanzioni amministrative sono comprese tra 250 e 1.000 euro, cifre che possono duplicarsi. Le sanzioni penali invece, dal 2020, prevedono anche la reclusione. Vediamo quindi come evitarle e tutte le scadenze.

Leggi anche: Bonus Psicologo 2022: prenotazioni tramite portale. Medici pagati dall’INPS

Quali sono le scadenze?

La scadenza per la presentazione della Dichiarazione dei Redditi dipende dalla tipologia del documento scelto precedentemente:

per chi ha il modello 730 , può essere anche precompilato, il limite per presentare la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate è il 30 Settembre. (Il modello in questione precompilato sarà disponibile online dal 23 Maggio e non più dal 30 Aprile).

, può essere anche precompilato, il limite per presentare la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate è il 30 Settembre. (Il modello in questione precompilato sarà disponibile online dal e non più dal 30 Aprile). per chi ha il modello Redditi Persone Fisiche, il limite per presentare il documento è il 30 Novembre, valido anche per i modelli Redditi Società di Capitali, Redditi Società di Persone e Redditi Enti non commerciali.

Leggi anche: Mutuo, aumento shock: impennata del tasso fisso

I rischi e le scadenze

Le sanzioni possono essere di tipo amministrativo o penale. Quando si tratta della prima, si parte generalmente da un minimo del 120% fino ad arrivare a un massimo del 240% dell’ammontare delle imposte dovute. Quindi, nel momento in cui non si rispettano le scadenze la sanzione oscilla tra 250 e 1.000 euro, che può essere raddoppiata

Le sanzioni penali invece sono previste quando le ricevute non versate corrispondono a oltre 50mila euro. Dal 2020, il decreto Fiscale ha introdotto la reclusione prevista per: