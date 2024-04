Dichiarazione dei redditi, cosa si può detrarre o dedurre? Info utili

La dichiarazione dei redditi è un appuntamento fisso per tutti i contribuenti. Circostanza nella quale bisogna documentare al fisco le entrate, per pagare le imposte dell’anno preso in considerazione e quest’anno si tratterà del 2023. Ma grazie a questo documento contabile il contribuente ha anche la possibilità di detrarre e dedurre le spese che ha sostenuto. Mezzi che consentono di abbattere l’Irpef.

Quali sono le spese da detrarre

Nel caso delle detrazioni è possibile sottrarre generalmente il 19 per cento della spesa sostenuta. Si riferisce ai costi di attività sportive, prestazioni mediche delle quali si è usufruito, somme utilizzate per l’istruzione, denaro speso per rito funebre e anche i passivi del mutuo. Ci sono, però, anche altro tipo di detrazioni e sono, ad esempio, quelle per i bonus edilizi. Nel caso in cui ad esempio si è usufruito del vantaggio per la ristrutturazione di un immobile, allora la detrazione avverrà in dieci quote annuale che avranno il medesimo importo.

Quali le spese deducibili

Diversa cosa sono le spese deducibili che consentono di abbassare il reddito sul quale si calcola l’Irpef. Con la possibilità di un calo tale da comportare un risparmio non certo da sottovalutare. Aver sostenuto spese cosiddette detraibili, dà, pertanto, la possibilità di ridurre l’Irpef per colui che presenta la dichiarazione dei redditi. Scopriamo quali sono le spese che rientrano tra le ‘deducibili’:

Contributi previdenziali e assistenziali

Assegni periodici da parte dell’ex coniuge

Erogazioni a favore di istituzioni religiose

Spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità

Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale

Come si calcola in concreto importi deducibili e detraibili

Volendo fare un esempio concreto, nel caso in cui la dichiarazione dei redditi ammonti a 10mila euro, ma risultino spese deducibili pari a 2mila euro e spese detraibili di mille euro di importo. Intanto occorre sottrarre i 2mila euro di ‘deducibili’, il reddito scende perciò a 8mila. Bisogna poi togliere le spese detraibili, al 19 per cento, quindi 190 euro. Si tratta solo di un esempio per comprendere quali sono i calcoli da fare per la dichiarazione dei redditi.