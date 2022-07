Eurospin, promozioni e sconti dall’1 al 14 agosto: sfoglia il nuovo volantino

Nuove offerte tutte da non perdere direttamente dal nuovissimo volantino Eurospin della prossima settimana. L’estate è rovente, e sta mettendo a dura prova gli italiani di tutte le regioni, ma per fortuna arriva un’ondata di freschezza con gli sconti di Eurospin sulla gran parte dei suoi prodotti più richiesti.

Il nuovo volantino Eurospin: dall’1 al 14 agosto

Si tratta di una promozione limitata nel tempo, che parte proprio dal primo agosto e che sarà possibile sfruttare per due settimane, fino al 14 agosto, giorno prima del grande pranzo di ferragosto. Offerte che cadono a pennello per chiunque voglia riempire il frigo di vivande e fare scorte in vista dell’evento e della mangiata più attesa dell’estate.

Cosa mangiare a ferragosto?

L’estate, si sa, è il periodo migliore anche per le grigliate all’aperto, in compagnia di parenti ed amici. Se state pensando di organizzarne una per ferragosto, o comunque per le prossime settimane, non potete perdere assolutamente queste folli offerte del nuovo volantino Eurospin: carni miste, wurstel, tagliate e molto altro ancora per coronare i vostri giorni estivi al meglio.

Il volantino nel dettaglio

Dunque, non ci rimane a questo punto che sfogliare assieme le offerte migliori selezionate per voi dalla nostra redazione, con le migliori offerte presenti per le prossime settimane infuocate: