Fondo Perduto luglio 2022, contributi per le piscine: requisiti, importi e come richiederli

In arrivo nuove agevolazioni per il mondo dello sport, e in particolar modo per il settore delle piscine. Di fatto, con avviso pubblicato sul proprio sito in data 6 luglio 2022, il Dipartimento dello Sport ha reso note le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei nuovi contributi a fondo perduto.

Fondo perduto per le piscine

Si tratta di incentivi messi a disposizione delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche che hanno per oggetto sociale la gestione di impianti natatori. Cerchiamo di approfondire i dettagli.

A chi è rivolto?

Anzitutto, la questione principale: a chi è rivolta l’agevolazione? Ebbene, possono accedere ai nuovi contributi a fondo perduto le Associazioni e le Società Sportive che alla data del 2 marzo 2022:

risultavano regolarmente iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche;

delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche; che siano alla data di pubblicazione del presente decreto affiliate alle Federazioni Sportive , alle Discipline Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva;

, alle Discipline Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva; e, infine, che abbiano per oggetto sociale la gestione di impianti per l’attività natatoria.

Modalità di erogazione del contributo

Per quanto riguarda, invece, le modalità di erogazione, i nuovi contributi saranno assegnati ai soggetti aventi diritto nel seguente modo: