Gioco online cambia tutto, nuove regole e stop al contante: cosa sta succedendo

Giochi online arriva il decreto legislativo che li regolamenta. È stata approvata dal Governo una disposizione normativa che vuole cercare di mettere un freno anche al fenomeno della ludopatia e del riciclaggio. Normativa composta da 26 articoli che si propone come obiettivo finale quello di proteggere, in particolare, le categorie a rischio, ma soprattutto i minori dal cadere nel vortice della dipendenza del gioco d’azzardo.

Una delle regole principali introdotte riguarda l’esclusione dell’uso del contante, per ricaricare oltre 100 euro sarà necessario procedere con strumenti elettronici di pagamento, così che siano tracciabili, indirettamente segnando anche un preciso limite alla giocata in contanti, ma anche alla vincita.

Regole stringenti per il rilascio di concessioni

Anche per il rilascio delle concessioni sono state stabilite regole stringenti, allo scopo di evitare infiltrazioni criminali, ma anche per precludere la possibilità di ricorrere al gioco illegale. I concessionari saranno soggetti a una disciplina estremamente rigida arrivando a rischiare la decadenza delle concessioni, nel caso in cui non vengano rispettate le disposizioni relative ai requisiti specifici richiesti e alla trasparenza.

Singolare è la previsione secondo la quale il giocatore incallito può scegliere di escludersi dalla possibilità di giocare d’azzardo. Esiste, infatti, un registro nazionale nel quale si può iscrivere per essere automaticamente escluso dalla possibilità di giocare. È lo stesso giocatore ad autoescludersi per evitare di cadere (o ricadere) nel vizio.

Cambiano i canoni annuali

Anche per i concessionari sono previsti cambiamenti sostanziali, primo tra tutti il pagamento di tre canoni annuali:

Il canone una tantum che sale dai 250mila euro a 7 milioni di euro

Il canone annuale del 3 per cento dei ricavi netti

Il canone annuale dello 0,2 per cento dei ricavi netti da destinare a campagne informative relative alla ludopatia

Nasce un albo per registrare i titolari delle sale giochi

Nel rilascio dei titoli concessori, ruolo fondamentale avranno anche gli enti locali. Saranno chiamati, infatti a pronunciarsi sul rilascio delle concessioni che, oltretutto, avranno l’obbligo della formazione continua a garanzia del rispetto delle regole imposte. Tutto questo alla luce del fatto che vengono stabilire indicazioni estremamente precise che le sale devono avere per accogliere per accogliere il gioco online. Al medesimo scopo è prevista anche l’istituzione e la tenuta di un albo utile alla registrazione dei titolari di sale autorizzate all’allestimento di giochi pubblici