Gli indici americani: una guida

Gli Stati Uniti d’America sono da sempre il faro della finanza mondiale. Le politiche monetarie americane influenzano il pianeta, grazie alla leadership internazionale della Confederazione di Stati sul piano del Prodotto Interno Lordo.

Di conseguenza, la borsa Usa è la principale del mondo per volumi contrattati. Gli indici americani rappresentano un insieme di indicatori finanziari utilizzati per valutare la performance dei mercati azionari negli Stati Uniti, sui quali basare le previsioni dei mercati del resto del pianeta. In questo articolo andiamo ad analizzare le caratteristiche dei principali indici finanziari del nuovo continente.

Gli indici di borsa americani

Tra gli indici più noti si annoverano il Dow Jones Industrial Average, l’S&P 500 e il Nasdaq Composite.

Dow Jones

Il Dow Jones Industrial Average (DJIA) è uno dei più antichi indici azionari al mondo ed è composto da 30 società quotate sulla Borsa di New York, tra cui alcune delle più grandi e influenti società al mondo.

L’indice viene calcolato dividendo la somma dei prezzi delle azioni delle 30 società per un coefficiente divisorio, il quale tiene conto delle variazioni nei prezzi delle azioni quotate e delle eventuali operazioni straordinarie che possono influenzare la composizione dell’indice.

Il Dow Jones viene utilizzato come barometro dell’andamento del mercato azionario americano e internazionale, essendo considerato uno dei più rappresentativi. Tuttavia, è importante notare che esso non rappresenta l’intera economia americana e che l’andamento del mercato azionario non sempre riflette l’andamento dell’economia reale.

L’analisi del Dow Jones può essere utilizzata per prendere decisioni di investimento informate, in quanto esso rappresenta un indicatore importante della performance delle società quotate sul mercato azionario. Inoltre, l’andamento del Dow Jones può essere utilizzato come indicatore dell’andamento dei mercati finanziari globali.

Standard & Poor’s 500

Lo S&P 500, invece, è un indice più ampio che comprende le 500 società a maggiore capitalizzazione che sono quotate alla Borsa di New York. Infatti, lo S&P 500 viene spesso utilizzato come benchmark per i fondi comuni di investimento e per gli investitori istituzionali. Queste aziende rappresentano una vasta gamma di settori, tra cui tecnologia, sanità, finanza e molto altro.

Lo S&P 500 viene utilizzato come indicatore dell’andamento generale del mercato azionario degli Stati Uniti, e spesso viene preso come punto di riferimento per i fondi comuni di investimento e gli ETF (Exchange Traded Fund). L’indice viene calcolato e pubblicato dalla società di servizi finanziari Standard & Poor’s.

L’indice è ponderato in base alla capitalizzazione di mercato, il che significa che le società con una maggiore capitalizzazione hanno un peso maggiore sull’indice stesso. Questo comporta che le fluttuazioni dei prezzi di mercato dei titoli delle aziende più grandi avranno un impatto maggiore sull’indice rispetto alle più piccole.

Nasdaq

Il Nasdaq (acronimo di National Association of Securities Dealers Automated Quotations) è un indice azionario che misura la performance delle società quotate sul mercato azionario statunitense, che tiene conto di oltre 3000 imprese che fanno parte della Nasdaq Stock Market, una delle tre principali borse valori degli Stati Uniti.

Il Nasdaq prende in considerazione un alto numero di società del settore tecnologico e delle telecomunicazioni, ma comprende anche aziende di altri settori, come l’energia, i servizi finanziari e i produttori di beni di consumo. L’indice viene calcolato in tempo reale sulla base della capitalizzazione di mercato ponderata delle società quotate.

Il Nasdaq è diventato famoso a livello mondiale grazie alle aziende tecnologiche che vi sono quotate, come Apple, Amazon, Google e Facebook, che hanno avuto una grande influenza sull’innovazione e sulle tendenze del mercato negli ultimi decenni.