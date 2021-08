I 3 migliori consigli per trovare il miglior broker di trading sui mercati finanziari in base alle tue esigenze

Affinché il tuo investimento abbia successo, devi trovare un intermediario che si allinei con le tue esigenze educative e i tuoi obiettivi di investimento. Principalmente per i nuovi investitori, la scelta dei migliori broker del mercato online, ad esempio, dall’elenco di broker NASDAQ aiuterà a soddisfare la tua esigenza di un nuovo entusiasmante flusso di reddito.

Anche se non ci sono modi sicuri che possano garantire il ritorno dell’investimento, puoi comunque prepararti per il successo trovando un broker online che si allineerà con le tue esigenze. In questo articolo, spiegheremo le tre cose principali che dovresti applicare per trovare il tuo broker ideale.

Capire le tue esigenze

Assicurati di non fare clic sugli annunci di intermediazione prima di sapere cosa è importante per te in una piattaforma di trading. A seconda dei tuoi obiettivi di investimento e del luogo in cui vuoi investire, il risultato può variare.

Se sei appena agli inizi, potresti voler concentrarti maggiormente su funzionalità come risorse di apprendimento di base, un buon personale di supporto di facile accesso, glossari completi e la disponibilità di pratiche commerciali prima di investire denaro reale.

Nel caso in cui possiedi già alcune capacità ed esperienza di investimento e stai solo cercando di iniziare un commercio serio, puoi ottenere un livello di istruzione più elevato o creare risorse basate sull’opinione da analisti professionisti e investitori.

Un investitore molto esperto può essere qualcuno che ha completato diverse operazioni ma si concentrerà ancora sulla ricerca di nuovi intermediari come i broker del Regno Unito, opzioni su ordini condizionati, titoli a reddito fisso, materie prime, fondi comuni di investimento e azioni.

È importante essere onesti con te stesso riguardo a dove ti trovi in ​​questo momento nel tuo viaggio di investimento e dove vuoi essere in futuro.

Restringendo il tuo campo

Una volta che hai un’idea chiara dei tuoi obiettivi di investimento e di cosa avrai bisogno da un broker, devi restringere un po’ le tue opzioni. Per quanto alcune funzionalità di brokeraggio possano essere più importanti per alcuni di altri, ci sono alcune cose che ogni broker online affidabile dovrebbe avere.

Considerando che ci sono opzioni così ampie, è facile per te restringere rapidamente il campo controllando le necessità come ad esempio se il broker è un membro registrato di società come Securities Investor Protection Corporation (SIPC) e Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)

Scopri le tariffe

Anche se potresti preoccuparti più di altre questioni che di commissioni, dovresti avere un’idea chiara di quanto pagherai prima di iscriverti a un broker.

Ci possono essere alcune situazioni in cui è giustificato un premio modesto se la piattaforma offre funzionalità non disponibili sui suoi concorrenti più economici. In genere è preferibile lasciar andare il minor rendimento possibile del tuo investimento sulle spese contabili e sulle commissioni sul commercio.

Puoi facilmente determinare quali agenti di cambio sono troppo costosi per te da considerare e quali non sono la soluzione migliore per ciò che stai cercando quando inizi con l’importante fattore finanziario come le commissioni del conto broker.