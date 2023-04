Innovazione e commercio: l’impatto del digitale sulle attività locali

Nel mondo sempre più interconnesso e digitale di oggi, le attività commerciali locali devono affrontare nuove sfide per rimanere competitive e mantenere la propria posizione sul mercato. Le nuove tecnologie stanno infatti avendo un impatto enorme anche sulle piccole e medie aziende, che quando riescono ad adattarsi ai cambiamenti in corso riescono a ottenere anche vantaggi consistenti. Ecco dunque cosa sta cambiando e come le attività locali possono sfruttare le nuove tecnologie.

La digitalizzazione tra novità globali e commercio locale

La digitalizzazione sta rivoluzionando il modo in cui le persone fanno acquisti e interagiscono con i negozi di beni fisici e i fornitori di servizi. Grazie alla rete internet, infatti, per i consumatori è oggi molto più facile accedere a un’ampia varietà di proposte sia dal punto di vista dei prodotti materiali che dei servizi immateriali, con la possibilità di rivolgersi a una più ampia platea di aziende e spesso con condizioni commerciali anche migliori rispetto al passato.

Tutto ciò ha portato al rapido sviluppo dell’e-commerce, con la nascita di tantissimi negozi online pronti a spedire i propri prodotti ovunque e quindi a soddisfare un mercato privo di barriere geografiche, e al successo delle piattaforme di gaming online, che offrono la possibilità di accedere alla versione digitale di un’attività tradizionalmente legata a un contesto fisico. Vedi il caso dei portali di gaming online, che permettono di giocare da PC e da mobile a slot machine come Sweet Bonanza ispirate al tema storico o ad altri passatempi ripresi dal mondo dei casino, un settore, quest’ultimo, che ha fatto registrare uno dei maggiori tassi di crescita nell’intero universo web.

Com’è facile intuire, il digitale può essere di grande aiuto anche per le attività di piccole dimensioni, che sfruttando il web possono ampliare il proprio mercato di riferimento e aumentare le opportunità di successo, a patto di sviluppare strategie corrette.

Le sfide delle attività commerciali locali nell’era digitale

I processi di digitalizzazione rappresentano per le attività commerciali locali sia un’opportunità che un problema, poiché se da un lato è possibile accedere a mercati più vasti, dall’altro aumenta anche la concorrenza. Per ottimizzare i risultati occorre dunque investire adeguatamente sulle leve che permettono di essere più competitivi e di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti, un passaggio certo non obbligato ma fondamentale se si intende rimanere al passo coi tempi ed essere in grado di reagire ai mutamenti del contesto.

Le attività locali possono sfruttare la tecnologia per rimanere competitive in diversi modi, a partire dalla possibilità di sviluppare nuovi canali di vendita per esempio aprendo un proprio sito web e accedendo ai social network come Facebook e Instagram e alle loro funzioni di shopping, che permettono non solo di pubblicizzarsi ma anche di vendere direttamente in-app. All’opportunità di vendere tramite sistemi digitali va però abbinata la possibilità di interagire in maniera più diretta ed efficace con i clienti e dunque di migliorare i servizi di assistenza e l’esperienza complessiva degli stessi, che in presenza di un venditore attento e sempre disponibile saranno molto più propensi a ripetere i propri acquisti.

Ovviamente lavorare su questi aspetti non è così semplice come sembra, ma anzi sono richieste competenze specifiche e investimenti ad hoc, che tuttavia se ben calibrati possono portare importanti risultati anche alle aziende di piccole dimensioni.

Il digitale per fare local marketing

Se il web permette di rivolgersi a una platea di clienti nazionale se non addirittura internazionale, non vanno sottovalutate le opportunità offerte dalla rete in termini di local marketing, quindi di strategie rivolte al proprio mercato territoriale. Le attività locali possono infatti avere interesse a concentrarsi prima di tutto sulla propria zona di riferimento, puntando quindi sulla clientela “fisica”: in questo senso internet può essere uno strumento altrettanto potente, in grado dimigliorare la visibilità locale e di avvicinare clienti.