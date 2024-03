INPS, sei in difficoltà economica in questo periodo? Come richiedere 500 euro al mese | Requisito fondamentale

L’inflazione, le bollette, le tasse. Spese quotidiane e periodiche mettono sempre più in crisi l’economia del singolo e dei nuclei familiari che stentano ad arrivare a fine mese. I costi di vita aumentano e spesso non si ha la possibilità di saldare i conti. Come fare?

L’aiuto arriva dall’Istituto nazionale previdenza sociale

L’Inps corre in aiuto degli utenti con un sostegno economico di 500 euro al mese, per ottenere il quale non ci sono limiti di età, ma sono necessarie altre caratteristiche senza le quali non è possibile accedere al sostegno economico. Una somma importante per chiunque, utile soprattutto per estinguere le spese fisse: affitto, bollette, tasse. Ma chi ha diritto a ottenere questo aiuto? Quali sono i requisiti necessari?

Rivolto a tutti e non occorre l’Isee

Partendo dal presupposto che è rivolto a tutti, senza alcun limite di età, bisogna sottolineare un altro importante elemento: non viene richiesto l’Isee che non costituisce, infatti, una condizione per l’esclusione dal beneficio. Ma resta il fatto che si rivolge a una specifica categoria di persone. Vediamo di chi si tratta…

Condizioni per accedere al beneficio

Stiamo parlando degli invalidi civili che necessitano assistenza continua e che hanno, pertanto una invalidità del cento per cento. Si tratta, pertanto, di una indennità di accompagnamento rivolto a quanti non sono in grado di svolgere anche le attività più semplici della quotidianità in autonomia.

Oltre all’inabilità del cento per cento sono anche altri i requisiti richiesti:

impossibilità di camminare senza aiuto

la cittadinanza italiana o stranieri iscritti all’anagrafe del Comune di residenza

Come fare domanda all’Inps

Per coloro che hanno queste caratteristiche è previsto un assegno di 531,76 euro mensili per 12 mensilità, senza la tredicesima mensilità. La procedura necessaria per vedersi riconoscere questo sostegno passa attraverso il medico di base, il quale rilascerà certificato utile ad attestare le condizioni di salute del richiedente. Quest’ultimo, poi, potrà formulare la sua richiesta direttamente sul sito dell’Inps, alla sezione ‘invalidità civile. In caso di eventuali difficoltà l’avente diritto può contare sull’aiuto di patronato o associazioni che lo aiuteranno nel redigere la domanda che l’istituto di previdenza analizzerà prima di riconoscergli il sostegno economico.