Intesa San Paolo, questi correntisti passeranno a Isybank: ecco la data del passaggio definitivo

I correntisti di Intesa San Paolo si sono trovati all’improvviso a fare i conti con un passaggio obbligato a Isybank, banca digitale. La mancata comunicazione agli utenti ha fatto insorgere l’Antitrust che ha di fatto bloccato la procedura, per dare la possibilità di mettere a conoscenza tutti gli interessati in merito a questo cambiamento. Un sollecito che è arrivato nei primi giorni di gennaio scorso.

Il passaggio da Intesa SanPaolo a Isybank

La comunicazione è stata inviata ai clienti di Intesa San Paolo che con le nuove informazioni diffuse hanno la possibilità di scegliere se, alla luce del cambiamento, hanno intenzione di restare oppure scegliere un nuovo istituto di credito. Una decisione che deve avvenire in forma manifesta in una data precisa, con un consenso esplicito per aderire a diverse tipologie di conti correnti. Sono di preciso tre: isyLight, isySmart e IsyPrime.

Clienti chiamati a un consenso espresso al cambiamento

Il bilancio dei nuovi clienti della banca digitale, secondo quanto riportato dal suo Ceo, Antonio Valitutti, è estremamente positivo. Ad oggi conterebbe non solo coloro che sono stati chiamati a prendere la decisione di aderire o meno a questo passaggio da Intesa San Paolo a Isybank, ma tanti che l’istituto di credito ha acquisito direttamente sul mercato, ben 80mila, mentre il numero complessivo di correntisti sembra aggirarsi intorno ai 350mila.

La banca digitale registra un incremento di utenti

A favorire questo ‘reclutamento’ di clienti sarebbero le condizioni estremamente vantaggiose offerte da Isybank. Tra gli altri benefici ci sarebbe un canone mensile gratuito che ha indotto il 75 per cento dei clienti ad accettare il passaggio. Un gran numero di utenti predilige proprio il servizio online, soprattutto, quanti rientrano nella fascia d’età tra i 40 e i 50 anni. La scelta è presto spiegata… I procedimenti sono più snelli e veloci, possono essere svolti da pc, senza necessità di raggiungere una filiale.

Le condizioni vantaggiose per gli under 35

E per far crescere ulteriormente i numeri, Isybank ha deciso di rivolgere le sue attenzioni principalmente verso gli under 35 con conti a tasso zero per quanti apriranno un conto corrente entro il 15 gennaio 2025. Senza contare che i prelievi sono gratuiti in qualsiasi Paese del mondo, così come i bonifici istantanei.

Alla banca digitale non resta che tracciare un resoconto per verificare il bacino di clienti sui quali può contare. Un bilancio che verrà fatto in aprile 2024, quando sarà ultimato il passaggio ufficiale da Intesa San Paolo a Isybank che è previsto entro il mese di marzo.