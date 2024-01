Isee 2024, come compilarlo: istruzioni

ISEE 2024 come compilare al meglio la modulistica per facilitare il rilascio dell’attestazione: le nuove specifiche online.

Calcolare l’ISEE 2024 sarà molto più facile e immediato. Innanzitutto occorre partire dalla consapevolezza che l’indicatore della situazione economica di ciascuno (formato dai redditi personali più il 20% dei patrimoni mobiliari e immobiliari dei componenti del nucleo familiare) è necessario per determinare la propria fascia di reddito e quindi la condizione sociale in cui verte un gruppo di persone. In questo caso una famiglia che fa fede ai singoli introiti dei componenti.

Utilizzare il modello precompilato online significa accelerare i tempi nel rilascio dell’attestazione con relative DSU. Si possono, infatti, inviare comodamente da casa, questo è consentito a partire dallo scorso 18 dicembre 2023. Da gennaio 2024 è prassi. Il procedimento congiunto fra INPS e Agenzia delle Entrate rende possibile una sburocratizzazione dei meccanismi oltre alla possibilità di agire da remoto e tagliare alcuni passaggi.

ISEE 2024: tutte le novità sulla compilazione

L’INPS stabilisce come ottenere la precompilata e verificarla senza rischi e incomprensioni. Nello specifico, dal 2020 esiste la possibilità della DSU precompilata che prevede dichiarazioni da parte del cittadino con altri dati concordati da Agenzia delle Entrate e INPS. La formulazione precompilata, nella fattispecie, prevede dati autodichiarati dal cittadino e altri particolari precompilati da Agenzia delle Entrate e INPS.

Un connubio che consente di inserire nelle DSU soltanto “precisazioni” a descrivere una situazione già delineata precedentemente: in primis va specificata la composizione del nucleo, poi devono essere redatti degli elementi di riscontro relativi al patrimonio e al reddito dei componenti con più di 18 anni e infine c’è bisogno dell’autodichiarazione sanitaria. I parametri per considerare autonomi gli studenti universitari sono stati alzati a 9mila euro, per il resto gli elementi di riscontro restano invariati anche in relazione all’autonomia dei figli a carico.

Non avere più un figlio a registro familiare può voler dire anche una tassazione differente. Accedere alla modulistica precompilata è poi più semplice grazie allo SPID sul portale di riferimento. Si potrà accedere con la propria identità digitale o con le proprie credenziali. La parola d’ordine per il 2024 è snellire: i processi burocratici avranno molte meno difficoltà. Anche se non basta la tecnologia per colmare certe distanze, è comunque un passo avanti.