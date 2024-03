ISEE, quanto deve essere per non pagare la Tari? Chi ha diritto alla riduzione immediata

Esistono delle agevolazioni delle quali i cittadini possono beneficiare per alleggerire l’economia familiare. E la legge di Bilancio 2024 ha mantenuto operativi alcuni aiuti anche per l’anno in corso. Stiamo parlando di riduzione dei costi della Tassa sui rifiuti solidi urbani, la Tari, ma anche su acqua, luce e gas. Ora la domanda per gli utenti è: come si può accedere a queste agevolazioni?

Tutto dipende dall’Isee, ossia dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. L’ammontare di questo parametro indica anche l’eventuale diritto a benefici. In base a esso viene stabilito anche a quanto ammonta lo sconto in bolletta per gli aventi diritto, seppure si tratta di un beneficio ad appannaggio del Comune di residenza che stabilisce a quanto ammonta l’eventuale diminuzione per i beneficiari. Spetta, infatti, all’ente locale di residenza stabilire a quanto ammonta il beneficio o, in alcuni casi, anche se l’utente ha diritto all’esenzione.

Bisogna fare richiesta per avere agevolazioni sulla Tari?

Per quanto riguarda la tassa sui rifiuti, la Tari, coloro che rientrano nei parametri richiesti non devono farne richiesta, in quanto il diritto allo sconto in bolletta gli viene riconosciuto automaticamente, sempre che le condizioni del reddito lo consentano. Si tratta di una disposizione normativa che è stata stabilita con apposito decreto di tre anni fa, grazie al quale è stato introdotto il cosiddetto ‘Bonus sociale automatico’ che si basa sull’Isee. Unica condizione per il contribuente è che aggiorni periodicamente questo indicatore.

Le condizioni per ottenere il beneficio

Nel dettaglio, andiamo a scoprire quali sono le condizioni che danno diritto allo sconto in bolletta in caso di Tari:

Un Isee fino a 8.265 euro

Limite economico elevato a 20mila euro per famiglie numerose,

Essere beneficiari del Reddito di cittadinanza

Che il Comune di appartenenza preveda questo tipo di aiuto ai suoi cittadini

La valutazione spetta al Comune che decide se riconoscere l’agevolazione

Ovviamente, a parte la possibilità da parte del Comune di valutare, in base al reddito eventuali diminuzioni di importo sulla tassa, è possibile sempre ottenere la rateizzazione del pagamento della stessa, sempre per dare un aiuto agli utenti che si trovino in particolari situazioni di disagio economico. Anche in questo caso, il pagamento della Tari viene fatto tramite bollettino postale che l’ente locale fa pervenire ai suoi cittadini che provvederanno al pagamento con modello F24, Mav o anche con bollettino postale