ISEE senza Caf e in pochi minuti: ecco come averlo

Internet è un ‘mondo virtuale’ che permette di mettere in pratica commissioni che prima ci prendevano davvero tanto tempo e che il più delle volte non ci andava di fare. Una di queste era sicuramente quella di poter ottenere l’ISEE solo ed esclusivamente da un commercialista o altro professionista abilitato, andando da un patronato o al CAF. Ora non è più necessario, vediamo perché.

L’ISEE comodamente da casa

Ottenere l’ISEE comodamente da casa è possibile. E farlo, è addirittura più conveniente e molto più semplice grazie a Spid, Cns o Cie, gli strumenti che permettono ad un cittadino di accedere ai servizi delle pubbliche amministrazioni. Tra i tanti, sono compresi anche quelli legati all’INPS, (l’Istituto al quale dover rivolgersi per l’ISEE).

Per avere accesso alla certificazione, oltre che rivolgersi all’INPS, bisogna compilare un modulo (precompilato) della DSU, Dichiarazione sostitutiva unica. La procedura è semplicissima. Basterà andare sul portale e seguire tutte le indicazioni fornite. Il modo più semplice per effettuare il tutto è con lo SPID, Sistema pubblico di identità digitale, che permette di accedere al portale Myinps in pochi, e semplici, passi.