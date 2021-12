Job by Job, il lavoro a portata di podcast

“Non so voi, ma io sono veramente stanco di sentirmi dire da chi ha l’età dei nostri genitori e dei nostri nonni che la nostra è una generazione di scansafatiche, bamboccioni, falliti, schizzinosi. Dobbiamo trovare il coraggio e la forza di smentirli. Torniamo a essere protagonisti delle nostre vite e smettiamola di recitare come comparse in quelle degli altri”. È uscita la vigilia di Natale eppure la puntata pilota di Job by Job già fa discutere.

Il nuovo podcast dedicato a Millenial e Generazione Z alla ricerca di un impiego promette di accompagnare ragazze e ragazzi dalla scelta della scuola superiore fino alla pensione. La voce dello speaker non è di un genitore o un professore, bensì del 29 enne di Albano Laziale Mirko Giustini. Già collaboratore di importanti quotidiani nazionali come Avvenire, L’Osservatore Romano e Huffington Post, il giornalista curatore della rubrica Lazio Economia del Corriere della Sera raccoglie la sfida lanciata dalla disoccupazione giovanile post Covid e gratuitamente mette a disposizione della sua generazione quanto ha imparato dai principali attori del tessuto imprenditoriale e universitario. “Con mezzi limitati e tanta passione spero di riuscire a creare una piattaforma che colleghi i datori di lavoro in cerca di personale ai migliori talenti under 35 – afferma Giustini -. Ecco perché abbiamo aperto canali Facebook, Instagram, Telegram, Spotify, Youtube e Tik Tok. Colgo l’occasione per ricordare ad ascoltatori e sponsor che possono scrivere alla redazione all’indirizzo email Jobbyjob.podcast@gmail.com. Durante le prossime puntate, non più lunghe di 20 minuti, verranno letti commenti e suggerimenti provenienti dal pubblico. Perché nessuno si salva da solo e nessuno deve restare indietro”.