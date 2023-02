Le azioni tech continuano a dominare il mercato

I titoli tecnologici sono stati costantemente leader di mercato per molti anni. Questa tendenza continua nel 2023.

Gli esperti di Brokerschart notano che il periodo bull di Wall Street continua ancora ed è legato in gran parte alle azioni del mercato tech. Sebbene la compagnia di Zuckerberg, Meta, sia stata al centro di grandi tempeste mediatiche, con l’annuncio di una riduzione delle aspettative e la promessa di maggiori guadagni, ha riconquistato il 23,35%.

Come vanno le cose in Europa?

Gli esperti di broker Capital notano che la situazione in Europa, invece, ha visto la ECB tagliare i tassi di interesse dello 0,5%, con un picco a maggio, mentre la BOE ha aumentato i tassi di mezzo punto percentuale, sottolineando come i segnali dell’inflazione potrebbero essere stati ormai superati. Le stime restano caute, e la BOE sottolinea come è ancora presto per cantare vittoria. Il DAX tedesco è tornato con il 2,25%, mentre FTSE 100 a Londra è aumentato dello 0,81%.

Quale sarà la situazione a breve termine

Se l’occidente ha avuto segnali importanti, ciò è anche vero per il mercato asiatico, dove la situazione è più stabile. Hang Seng di Hong Kong è sceso dello 0,52% e Nikkei giapponese dello 0,25%.

Tornando invece a Wall Street, buoni segnali anche per i broker forex italiani un per altre grandi compagnie, come per esempio Alphabet di Google, che ha visto un incremento del 7,6% e la stessa Apple del 3,77%.