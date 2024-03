Libretti Postali, l’annuncio di Poste Italiane: importante novità in arrivo | Di cosa si tratta

Mettere da parte un po’ di denaro è importante, non solo per fare fronte a eventuali situazioni di difficoltà, ma anche, in mancanza di un fondo pensionistico, per pensare alla vecchiaia. In questo impegno di racimolare una cifra che possa, in qualche modo, farci sentire almeno un po’ più al sicuro nella quotidianità, resta il dubbio di dove depositarli.

In molti scelgono di aprire un libretto postale

La scelta di molti è quella di aprire un libretto postale. Una sicurezza per i risparmiatori che non solo possono contare il piccolo ‘bacino’, ma non devono aver paura che quei risparmi si deprezzino, visto che si tratta di soldi che non saranno soggette alle fluttuazioni di mercato, resteranno invariati. Così non c’è alcun rischio di perdita e non solo visto che si tratta di denaro disponibile in qualsiasi momento.

Due le offerte al momento previste da Poste Italiane

Poste Italiane mettono a disposizione dei loro clienti due offerte: Supersmart 360 giorni e Supersmart Pensione 364 giorni. Nel primo caso va attivata versando un minimo di mille euro e offre un tasso del 2.50 per cento annuo alla scadenza; nel secondo, invece, si tratta di una possibilità riservata esclusivamente ai pensionati ai quali la pensione viene accreditata sul libretto postale e prevede un tasso del 3.50 per cento.

La società annuncia grandi novità

Poste Italiane, però, ha annunciato grandi novità per i suoi utenti. Nella home page della società per azioni impegnata nella consegna di corrispondenza e pacchi, ma anche in servizi finanziari, assicurativi, di telefonia e pagamento è stata rivelata una nuova occasione per i consumatori che dovrebbe prevedere un tasso ancora più conveniente di quelli appena esaminati. Un’opportunità che andrà incontro agli utenti che intendono accantonare i propri risparmi scegliendo le Poste.

Tra le possibilità offerte dall’azienda anche i buoni fruttiferi

Al momento, però si tratta solo di un annuncio che non rivela dettagli in merito ai contenuti. Bisognerà aspettare ancora un po’ prima di conoscere nel dettaglio la nuova offerta. Anche se la società continua a stare accanto ai suoi clienti offrendo varie possibilità di mettere da parte, non di meno attraverso i buoni fruttiferi che danno la possibilità di investire circoscrivendo i rischi.