Lotteria degli Scontrini: i vincitori dell’estrazione del 9 giugno 2022

Come ogni settimana, anche ieri, giovedì 9 giugno, c’è stata la quarta estrazione della Lotteria degli Scontrini, con ben 15 premi in palio. Ma chi ha vinto? Chi è stato il ‘fortunato’? E quali sono i codici da tenere in considerazione?

I codici vincenti dell’estrazione della Lotteria degli Scontrini di ieri

Ieri, come accade ogni giovedì, c’è stata la classica estrazione settimanale della Lotteria degli Scontrini, quella relativa alle spese che sono state effettuate dai cittadini dal 30 maggio scorso al 5 giugno. Ben 30 i premi assegnati: 15 dal valore di 25.000 euro per gli acquirenti e 15 da 5.000 euro per gli esercenti, i titolari delle attività che ‘partecipano’. Ecco, di seguito, i 15 codici vincenti:

05/06/2022 1015-0065 53MN2020339 34.73

31/05/2022 0099-0094 99IEC009237 33.67

01/06/2022 1812-0043 96MQR003898 180.0

04/06/2022 1102-0088 53SNS303423 04910027 182.09

03/06/2022 1006-0148 96MKR008893 31.65

31/05/2022 0990-0101 96MK3013523 54.0

01/06/2022 1101-0041 99MEX047026 67.26

30/05/2022 1082-0085 99MEX059791 50.22

04/06/2022 1094-0134 99MEY034792 127.56

30/05/2022 1347-0216 96MKR004193 23.52

31/05/2022 1001-0043 3BIWB009163 4.75

31/05/2022 0740-0014 99MEX047173 64.0

5/06/2022 0600-0067 99IEC004381 40.5

30/05/2022 0449-0009 99IEB003075 63.4

31/05/2022 1121-0192 53SNS303336 30670010 42.54

Quando ci sarà la prossima estrazione?

La prossima estrazione, quella settimanale, si terrà giovedì 16 giugno.

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO

Come fare per partecipare

Per partecipare alla Lotteria degli Scontrini, lo ricordiamo, bisogna avere un codice di lotteria, che corrisponde a una serie di numeri e lettere. Codice che viene attribuito all’utente in base al codice fiscale. Poi, si devono effettuare acquisti validi da esercenti fisici e controllare i codici vincenti, con le estrazioni settimanale che si tengono ogni giovedì, mentre quelle mensili ogni secondo giovedì del mese.