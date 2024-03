Mastercard, queste carte di debito smetteranno di funzionare: cosa fare

Se avete una carta Mastercard del circuito Maestro, è tempo di dirle addio.

Il marchio rosso e blu da marzo 2024 andrà in pensione. Per chi ha una carta Mastercard col circuito Maestro, dalla primavera 2024 subentreranno delle novità. Dopo 30 anni si tratta di un vero e proprio cambio di passo per l’istituto di credito che, dopo i primi avvisi nel 2021, da luglio 2023 ha confermato procederà interrompendo l’emissione di nuove carte del circuito Maestro. Una volontà in linea anche con le nuove disposizione delle banche europee, che non potranno più emettere la carta di debito.

Qual è allora l’alternativa per coloro che usufruiscono di questo sistema? Ecco tutte le info.

Il colosso americano Mastercard, nel tener fede alla direttiva delle banche europee, ha deciso di non emettere più delle carte di debito che supportassero il circuito Maestro. Parte di questa scelta dipende soprattutto dalle problematiche sorte sui pagamenti e-commerce, mal gestiti dal sistema Maestro. Per questo motivo ha pensato di sostituire la carta del circuito con una nuova versione della carta di debito, la Debit Mastercard. Dal 1° luglio 2023 non sono più emesse carte di credito Mastercard del circuito Maestro, ma per quanto riguarda quelle precedenti a questa data, al momento non verranno sostituite.

Cosa fare se si ha una carta Mastercard del circuito Maestro?

Per chi avesse ancora una carta di questo tipo, però, non temete, perché c’è ancora tempo. Infatti anche se non sarà più possibile richiedere una carta di debito di questo tipo, poiché sostituita dalla Debit Mastercard, si potrà continuare a utilizzarle per ancora molto tempo.

Fino al 2027 sarà possibile continuare a usare le carte Mastercard del circuito Maestro. Molte banche stanno già procedendo a informare i vari clienti con il seguente messaggio: “In seguito alla dismissione del circuito Maestro da parte di Mastercard, dal 31 marzo 2024 non potrai più acquistare e prelevare con la tua Carta di Debito”.

Attualmente, perciò, è possibile richiedere la sostituzione della carta di debito in questione in totale autonomia. Attraverso il sito del proprio istituto bancario si può accedere all’area carte e da qui a quella specifica per quelle di debito. Lo stesso dicasi per l’app, di cui ormai tutte le banche sono provviste.