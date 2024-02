Mutuo, quali sono i requisiti per richiederlo? Cosa chiede la Banca

Nella storia personale di qualsiasi persona, un passo importante è certamente rappresentato dall’acquisto della casa, possibilmente quella dei sogni, dove trascorrere la maggior parte della propria vita e magari provare a costruire una famiglia. Di questi tempi, per migliaia di giovani non è una cosa semplice.

Il mutuo spaventa, ma è pur sempre un’ottima opzione per non pagare l’affitto a vuoto. Il sostegno della banca è essenziale per la maggior parte dei cittadini, ma richiedere un mutuo significa ottemperare anche a diversi requisiti legali e finanziari come, ad esempio, avere un certo tipo di reddito, calcolare la possibilità di anticipo, calcolare l’importo e altro ancora. Ecco, una guida dettagliata sul come fare, continuate a leggere l’articolo.

I requisiti per richiedere un mutuo e acquistare casa

Partiamo col dire che l’ottenimento di un mutuo necessita di alcuni requisiti variabili. Esistono infatti delle differenze, ad esempio, se si tratta della prima casa o meno, oppure se il soggetto è un giovane under 36, o ancora se si ha a che fare con cointestatari. Inoltre, bisogna sottolineare che tutto ciò può variare anche in base alle politiche della banca che rilascia il mutuo. Quella segue è una panoramica generale, di quei requisiti che accomunano tutti i casi.

Requisiti per ottenere il mutuo sulla prima casa

Ecco un elenco esaustivo dei requisiti richiesti per l’ottenimento del mutuo sulla prima casa:

Anagrafica del richiedente: generalmente non esistono restrizioni d’età, sebbene la capacità di rimborso dello stesso rappresenti un fattore decisivo; Importo del finanziamento richiesto: tale importo in generale è più alto quando si tratta della prima casa; Tassi di interesse agevolati: sempre nel caso della prima casa, gli interessi generalmente si mantengono più bassi;

Requisiti per il mutuo sulla seconda casa

Possibilità finanziaria: la capacità di rimborso, in questo caso, diventa un fattore cruciale; Percentuale di finanziamento: in questo caso, l’ente finanziante potrebbe richiedere una percentuale più consistente; Tassi di interesse: l’ente finanziante potrebbe richiedere al soggetto un tasso più alto rispetto alla prima casa;

Requisiti per il mutuo giovani under 36

L’età: ovviamente, per questa categoria l’anagrafica è un fattore importante; Capacità di rimborso del soggetto: anche in questo caso, si tratta di un fattore consistente per la richiesta di finanziamento; Possibilità di agevolazioni: le banche, generalmente, offrono condizioni agevolate per i giovani, come tassi di interesse più bassi.

Requisiti per il mutuo cointestato

Cronologia creditizia: una storia negativa in questo senso, potrebbe rendere complesso l’ottenimento del finanziamento; Capacità di rimborso del soggetto: la banca valuterà attentamente la capacità di poter ottemperare ai propri impegni finanziari.

Chi sono i soggetti con diritto al mutuo INPS: requisiti e informazioni

Per la categoria di lavoratori statali, ad esempio dipendenti pubblici o insegnanti, c’è la possibilità di poter ottenere un mutuo con le offerte dell’INPS. Partiamo col dire che possono ottenere un muto ipotecario INPS coloro che risultano iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali da almeno 12 mesi, indipendentemente se siano in pensione o stiano ancora lavorando. Anche in questo caso, ovviamente, ci sono requisiti e condizioni da rispettare:

L’immobile non deve potersi considerare un ‘lusso’; La casa in questione non deve essere già promessa a qualcun altro; L’immobile non deve avere problemi di natura legale; L’immobile deve essere ubicato in Italia; L’immobile deve essere la casa in cui si vive tutti i giorni.

Quali sono i requisiti per ottenere un mutuo al 100%

Il mutuo al 100% è il finanziamento da parte della banca dell’intero importo dell’acquisto della casa, senza alcuna richiesta di pagamento iniziale da parte del soggetto richiedente. Chiaramente, avere un mutuo al 100% potrebbe risultare molto complesso rispetto ad un normale mutuo che prevede un anticipo. Di seguito, per farvi un’idea, alcuni requisiti generici: