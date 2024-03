Naspi, nuova procedura per fare domanda: cosa deve fare il disoccupato? Cambia tutto

La Naspi o nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’impiego è un sostegno dell’Inps a favore dei lavoratori subordinati che abbiano peso il posto involontariamente. Un aiuto importante che dà respiro a quanti debbano cercare una nuova occupazione. Ma la regolamentazione della Naspi è cambiata. Ci sono nuove disposizioni che sono arrivate direttamente dall’istituto nazionale di previdenza sociale.

Le novità sono arrivate negli ultimi giorni del mese di febbraio, con una circolare dell’Inps che ha chiarito qual è il nuovo iter da seguire per chiedere e ottenere il sussidio di disoccupazione. Si tratta di disposizioni tese a snellire la pratica, ancora una volta per agevolare il richiedente.

Novità dall’Inps per Naspi e Dis-coll

Interessate dai cambiamenti sono la Naspi e la Dis-coll, la prima, come anticipato, è a sostegno del lavoratore subordinato che resta improvvisamente disoccupato, l’altra invece è relativa a quanti hanno avuto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, il cosiddetto Cococo.

Chi ha diritto alla Naspi, quali sono i requisiti

La Naspi è riservata:

a dipendenti, apprendisti, soci lavoratori di cooperative con contratto di lavoro subordinato, dipendenti a tempo determinato anche delle pubbliche amministrazioni che restano esclusi se impiegati con contratto a tempo indeterminato, insieme agli operai agricoli.

ai lavoratori che abbiano perso l’occupazione contro la loro volontà, ossia che non si siano dimessi e abbiano dato comunicazione al centro per l’impiego

ai lavoratori con trenta giorni effettivi di servizio nei 12 mesi antecedenti l’inizio della disoccupazione

a coloro che abbiano versato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti. Si intendono contributi previdenziali e figurativi per la maternità e vengono calcolati anche le malattie fino a cinque giorni.

Come presentare domanda

Ebbene ora è possibile presentare le domande online. Il servizio è stato digitalizzato, per renderlo più semplice e facilmente accessibile a tutti. Basta accedere nell’area riservata dal sito Inps, tramite Spid, Cie o Cns, rispettivamente Sistema Pubblico di Identità Digitale, Carta d’identità digitare o Carta nazionale dei servizi. A seguire occorre cercare nel menù la voce; ‘Sostegni, Sussidi e indennità’ e, a seconda dell’interesse, cliccare su: Naspi: indennità mensile di disoccupazione oppure su Sid-Coll: indennità mensile di disoccupazione. Una volta fatto questo, in entrambi i casi, occorre andare su ‘Utilizza il servizio’ e su ‘Domanda’ e per concludere ancora una volta su: ‘Utilizza il servizio’. Ovviamente si tratta di un percorso nel quale vi verranno chiesti i vostri dati.