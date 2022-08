NASPI settembre 2022: requisiti e date dei pagamenti

Come ogni mese l”appuntamento’ per molti è con la NASpI, l’indennità di disoccupazione riconosciuta ai lavoratori dipendenti che, involontariamente, hanno dovuto fare i conti con la perdita del lavoro. Ma quando ci sarà il pagamento a settembre, ora che il nuovo mese sta per avvicinarsi?

Ecco quando partiranno i pagamenti della NASpI a settembre

Una data da cerchiare in rosso sul calendario c’è. Ed è quella del 16 settembre, quando prenderanno il via i pagamenti della NASpI, che è un’indennità di disoccupazione che viene erogata dall’INPS a partire dal 2015. Gli accrediti, quindi, partiranno venerdì 16 settembre, poi proseguiranno per tutta la settimana: ricordiamo che non c’è una data universale e valida per tutti perché molto dipende da quando è stata inoltrata la domanda all’INPS.

Come verificare il pagamento

Ogni utente, quindi, ha modo di verificare la data esatta del pagamento e per farlo bastano davvero pochi passaggi. L’importante è accedere al proprio fascicolo previdenziale sul sito web dell’istituto o rivolgersi a caf e patronati.

Chi sono i beneficiari

La NASpI spetta ai lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il lavoro. E viene corrisposta per un numero di settimane pari alla metà di quelle contributive dei precedenti quattro anni, che devono essere almeno 13. Ecco, però, chi ne può beneficiare:

dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;

personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;

operai agricoli a tempo indeterminato;

apprendisti;

soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato.

Restano esclusi, come ha spiegato l’INPS: