NSBroker Review 2021 – Dettagli, prezzi e caratteristiche

Tra i criteri importanti alla base del tuo successo c’è un broker affidabile. Oggi, faremo una recensione concisa su un tale legit nel settore del forex: NSBroker.

Una breve storia di NSBroker

NSBroker, un broker forex e CFD con sede a Malta, è stato fondato nel 2011 sotto la gestione di NSFX Ltd. In un decennio di attività nel settore fintech, il broker ha perseguito i suoi obiettivi a lungo termine di sviluppare piattaforme di trading di supporto, strumenti tecnici avanzati e politiche trasparenti per ottimizzare l’esperienza del cliente. Per questo motivo, circa il 90% dei clienti di NSBroker intervistati di recente ha apprezzato e si è sentito soddisfatto dei suoi servizi.

NSBroker ha operato sotto la regolamentazione della Malta Financial Services Authority (MFSA), con una licenza per servizi di investimento di categoria 3 n. IS/56519. Inoltre, il broker è autorizzato da rispettabili enti governativi in diverse giurisdizioni come segue:

Autorità federale di vigilanza finanziaria (BaFin) in Germania – Licenza n. 131055

Autorità di vigilanza prudenziale francese (ACP) in Francia – Licenza n. 74397

Commissione nazionale per il mercato dei titoli (CNMV) in Spagna – Licenza n. 3354

FINANSTILSYNET in Danimarca – Licenza n. 9221

Consob in Italia – Licenza n. 3597

L’azienda è anche conforme alla direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID) per offrire un ambiente di trading trasparente e proteggere i clienti dal crimine finanziario. NSBroker si impegna a garantire i fondi dei trader partecipando all’Investor Compensation Scheme; questa direttiva permette ai clienti di ricevere il rimborso massimo di 20.000 euro se il broker viene dichiarato insolvente. Oltre a questo, il broker fornisce ai clienti una maggiore protezione aderendo alla politica di protezione del saldo negativo che impedisce ai trader di essere in debito o rendendo i fondi dei clienti segregati dal capitale circolante dell’azienda.

Condizioni di trading

Oltre alla legittimità, le condizioni di trading sono quelle che ricevono più attenzione dai trader di forex. Questa parte descriverà in dettaglio le piattaforme di trading, le offerte finanziarie, la leva, gli spread e le commissioni fornite da NSBroker.

In primo luogo, ci sono sei tipi di attività negoziabili su NSBroker:

Coppie di valute

40 coppie di valute forex sono classificate in tre categorie: majors, crosses ed exotics. Di cui, lo spread fluttuante delle major è di almeno 0.3 pip, insieme al rapporto di leverage fino a 1:30. Le minori hanno spread più ampi che partono da 0.5 pip e permettono ai trader di aumentare il loro capitale di trading fino a 20 volte. Nel frattempo, nonostante lo stesso livello di leva finanziaria, gli esotici sono dotati di spread di 1,9 pip.

Metalli preziosi

Due metalli preziosi scambiati contro il dollaro USA sono l’oro e l’argento. Il primo strumento ha uno spread minimo di 1,5 USD e una leva massima di 1:20, mentre le cifre di XAG/USD sono rispettivamente 0,02 USD e 1:10.

Indici azionari

Otto indici azionari, anche se maggiori o minori, hanno diversi spread con una leva fino a 1:20 per i trader al dettaglio. Alcuni prodotti in evidenza includono UK100 e JPN225.

Vettori energetici

Il petrolio Brent (UK Oil) e il petrolio WTI (US Oil) sono due tipi di energia scambiati con il dollaro USA nel mercato dei CFD. Lo spread minimo di XTI/USD è di 0,12 dollari, triplicando quello di XBR/USD. Simile ad altre offerte date, questi vettori energetici accompagnano la leva finanziaria fino a 1:20.

Criptovalute

Tra i sei asset digitali rispetto al dollaro USA, Bitcoin (XBT) ed Ethereum (XET) sono due strumenti popolari nel mercato dei CFD. Puoi raddoppiare il tuo potere d’acquisto se scegli uno dei due.

Azioni

Potete speculare su 35 azioni diverse su NSBroker con una leva di 1:5, tipicamente AAPL.OQ (Apple Inc.) e AMZN.OQ (Amazon).

Funzionando come un broker ECN, NSBroker addebita una commissione di 8 dollari per lotto per la maggior parte degli strumenti disponibili, ad eccezione degli indici e delle azioni con lo 0,05% della dimensione della posizione, e delle criptovalute con lo 0,05%.

Oltre a questo, NSBroker vi permette di operare sulla più recente piattaforma di trading, MetaTrader 5, che è compatibile con diversi dispositivi.

Tipi di conto

C’è solo un tipo di account su NSBroker: un account ECN, abbreviazione di Electronic Communication Network. Di conseguenza, NSBroker funziona come un mediatore puro che collega direttamente gli operatori con altri fornitori di liquidità come Citibank, Dukascopy o Barclay.

Come registrarsi

I trader non impiegano più di dieci minuti per registrarsi per un account di trading su NSBroker.

Passo 1: Compilare il modulo di registrazione

Passo 2: Verificare il conto

È necessario convalidare il conto di trading fornendo i documenti (prova d’identità, prova di residenza o alcune informazioni di carte di credito/debito) nella sezione Documento di verifica del conto o nella scheda Carica documenti.

Passo 3: Finanziare il tuo conto

Passo 4: Iniziare il trading

Conto demo

NSBroker raccomanda vivamente agli inesperti o a coloro che cercano un modo per testare le strategie di trading di fare trading in un ambiente finto prima. Si può facilmente aprire un conto demo senza rischi monetari. Di conseguenza, la leva può essere fino a 1:100 mentre il capitale virtuale varia da 3.000 a 100.000 dollari.

Depositi

I clienti della NSBroker possono finanziare i loro conti reali in molti modi tra cui bonifico bancario, carte di credito/debito (VISA, MasterCard, Visa Electron e Maestro) e portafogli elettronici (Skrill e Neteller). L’importo minimo richiesto è di 250 dollari. Subito dopo aver effettuato un deposito, la richiesta viene prontamente elaborata e non costa nulla.

Educazione

Indipendentemente dagli scopi del trading, NSBroker vuole che i clienti prendano sul serio questo percorso di carriera, preparandoli con i seguenti materiali educativi per imparare le corde:

Glossario: include termini comuni nei mercati finanziari

Video lezioni: forniscono i fondamenti del forex e di altri strumenti

Webinar: sviluppate una comprensione intensiva dei mercati e aiutate ad elaborare piani di trading adeguati con l’assistenza di specialisti finanziari tramite webinar e tutorial

Ebooks: coprono una vasta gamma di argomenti e aiutano i clienti a familiarizzare con diversi tipi di trading

Guide: offrono tutti i documenti relativi al trading sul forex, all’esecuzione degli ordini e alle caratteristiche necessarie dei trader di successo.

Analisi

Ciò che distingue NSBroker è la sua fornitura completa di strumenti analitici. In primo luogo, il broker costruisce un calendario economico dettagliato per i trader per essere ben informati sui prossimi eventi importanti e facilitare l’analisi fondamentale in seguito. Se hai difficoltà ad analizzare le notizie da solo, puoi dare un’occhiata più da vicino alla sezione Notizie Finanziarie per vedere come il team di analisi di NSBroker valuta i successivi movimenti di prezzo.

Inoltre, il broker offre sezioni separate per promuovere le capacità di analisi tecnica. Indipendentemente dall’esperienza, i trader possono cercare preziosi consigli dagli analisti finanziari su queste pagine:

Analisi tecnica: aggiorna settimanalmente l’analisi tecnica dei professionisti su diversi asset in base alle azioni dei prezzi

Strategie di investimento: strategie di investimento elaborate, regole e comportamenti di trading necessari per prendere una decisione prudente

Riassunto

Tutto sommato, NSBroker vale un tentativo. Fornisce una varietà di prodotti di investimento, piattaforme di trading avanzate, un buon supporto accademico e politiche trasparenti con cui i trader possono lavorare in sicurezza.