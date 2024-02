Nuovo concorso Inps, quasi 600 assunzioni a tempo indeterminato: requisiti richiesti e stipendio

Cinquecentottantacinque nuove unità. E’ questo il numero delle assunzioni previste nel nuovo concorso pubblicato dall’Inps. Saranno ammessi diplomati e laureati, purché in possesso della cittadinanza italiana o europea e di tutti i diritti civili e politici. Andiamo a vedere insieme più nel dettaglio di cosa si tratta.

Non sono ancora note le materie oggetto di esame, ma già si sa che parte della prova verterà su inglese e informatica.

Il nuovo concorso Inps

Atteso per il 2023, il bando del nuovo concorso Inps è slittato al 2024 anno in cui, secondo il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024, sono previste 13mila assunzioni. Secondo quanto riporta il bando, sono necessarie 585 unità per il personale di area B. Vediamo anche chi potrà fare domanda.



Chi può fare domanda

Vediamo chi potrà fare domanda. Innanzitutto, coloro che hanno conseguito la maturità o la laurea. Ma anche chi ha la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Ue. E ancora: coloro i quali sono privi di condanne penali, non sono destituiti o dispensati da impieghi presso la Pa, hanno l’idoneità psico-fisica per ricoprire determinati ruoli e godono ancora dei pieni diritti dell’elettorato attivo, così come di quelli civili e politici.

Lo stipendio

Veniamo ora a una delle questioni più ‘importanti’: lo stipendio. Il personale di area B Inps percepisce uno stipendio base che va dai 1700 a 1900 euro lordi al mese. La retribuzione tabellare annua per il personale Inps di area B è stabilita dal nuovo CCNL Funzioni Centrali 2019-2021.

Modalità della prova del concorso Inps

Vediamo ora come si svolge la prova. Le selezioni si svolgeranno con procedure informatizzate, senza quindi il supporto cartaceo. Per le prove dei concorsi pubblici effettuate con modalità informatiche verrà infatti fornito un tablet ad ogni partecipante. In base al nuovo regolamento per i concorsi pubblici, le selezioni potranno svolgersi in sedi presenti in tutta Italia.

L’uscita del concorso

L’Inps non ha ancora comunicato la data di uscita del concorso, che comunque sarà entro il 2024. A partire dalla data di approvazione, la graduatoria del concorso Inps avrà validità di due anni. Saranno considerati idonei i candidati che si sono collocati nella graduatoria finale entro il 20% dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi.



Come fare domanda

La domanda di partecipazione al concorso Inps andrà presentata attraverso la piattaforma inPA, il nuovo portale per il reclutamento nella Pubblica Amministrazione. Per presentare le istanze occorrerà possedere le credenziali SPID, CIE o CNS.

Cosa studiare per il concorso Inps

Per prepararsi al concorso, è presente il manuale aggiornato per la prova preselettiva dei concorsi Inps. E’ possibile esercitarsi e studiare attraverso test attitudinali e di logica, lingua inglese, competenze informatiche, cultura generale e i quiz ufficiali dei precedenti concorsi.