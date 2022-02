Offerte di lavoro Ikea, nuove assunzioni a febbraio 2022: posizioni aperte e come candidarsi

Sono aperte le candidature per il nuovo personale di IKEA che, anche nel mese di febbraio 2022, sta assumendo nuove figure professionali in tutta Italia.

Assunzioni IKEA: requisiti, contratti e stipendi

Le posizioni aperte vanno dagli stage, per chi ha poca o anche nessuna esperienza nel settore dell’arredamento e della vendita, alle figure di rilievo, per chi ha già un bagaglio professionale consistente. I contratti offerti quindi potranno essere di varie tipologie: dal tirocinio, al tempo determinato, fino all’indeterminato. Per quanto riguarda i requisiti richiesti, invece, è necessario anche un semplice diploma di scuola superiore. Le posizioni aperte sono rivolte a tutti: diplomati, studenti universitari, laureandi e laureati.

Veniamo dunque alle retribuzioni. Se anche i prodotti del colosso svedese dell’arredamento sono venduti a prezzi low cost, gli stipendi non lo sono, anzi. La paga è molto interessante e le figure professionali richieste saranno ben retribuite.

IKEA: le posizioni aperte di febbraio 2022

Ecco l’elenco completo delle assunzioni per il mese di febbraio 2022 da Ikea: Sara possibile candidarsi per le seguenti posizioni:

A Milano:

Sustainability Compliance Auditor – Assago (Milano)

Meeting Place Assistant – l.68/99 – Carugate (Milano)

Country Implementation Responsible – Carugate (Milano)

Country Accounting & Reporting Team Leader – Carugate (Milano)

Category Facility Services Purchaser – Carugate (Milano)

Addetto Vendita – Corsico (Milano),

Addetto Cassa – San Giuliano Milanese (Milano)

A Gorizia

Logistic Assistant – l.68/99 – Villesse (Gorizia)

Addetto Bar&Ristorante – Villesse (Gorizia)

A Pisa

Addetto alla Ristorazione – Pisa

Addetto Commerciale – Pisa

Adesso alla Logistica – Pisa

Addetto Customer Relation – Pisa

A Brescia

Addetto Vendita – Roncadelle (Brescia)

Addetto Customer Relation – Roncadelle (Brescia)

Addetto Area Angolo Occasioni – Roncadelle (Brescia)

A Torino

Addetto/a Aree Commerciali – Categorie Protette – l.68/99 – Collegno (Torino)

Ad Ancona

Adesso alla Logistica – Camerano (Ancona)

A Catania

Addetto aree commerciali – Categorie Protette l.68/99 – Catania

A Padova

Addetto Area Angolo Occasioni – Padova

A Gorizia

Addetto Customer Relation – Villesse (Gorizia)

A Napoli

Addetto Vendita – Afragola (Napoli)

Assunzioni IKEA: come candidarsi

Per candidarsi a una delle posizioni aperte di Febbraio 2022 è necessario collegarsi al sito ufficiale di Ikea. Basterà poi cliccare su Lavora con noi, in fondo alla pagina principale del sito web.