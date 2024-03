Pensione, come faccio a sapere quanto prenderò? Il calcolo da fare

La pensione per molti lavoratori, ormai, rappresenta una meta quasi irraggiungibile, eppure dati alla mano sono tanti gli italiani che calcolano se, quando e, soprattutto, con quale somma riusciranno ad andare in pensione.

Sono tre i regimi sui quali si calcolano importi ed età per raggiungere l’agognata meta: contributivo, retributivo e misto. Il contributivo prevede che la pensione sia calcolata in base ai contributi versati nel corso di tutta la vita lavorativa e vengono convertiti in rendita sulla base dell’età e dell’aspettativa di vita. Il retributivo, invece, è un sistema che si basa sulla retribuzione degli ultimi anni lavorativi. Mentre il misto è banalmente il sistema che attua la combinazione dei due principali sistemi di calcolo: contributivo e retributivo.

Fattori che incidono sul calcolo della pensione

In verità sono diversi i fattori che incidono sul calcolo della pensione:

gli anni di contributi versati

anni che precedono il 1996

anni successivi al 1996

età in cui si va in pensione

retribuzione percepita

Attualmente si applica il sistema misto

Il sistema contributivo prevede che si vada in pensione con almeno 38 anni di contributi versati, ma trattandosi di disposizione che prende il via dal 1996, sono trascorsi solo 25 anni, questo rende impossibile l’applicazione di questo sistema. È per questo che si ricorre a quello misto che prevede:

retribuzioni e contributi prima del 1996

contributi dopo il 1996

Con il sistema misto va calcolata la parte contributiva e quella retributiva, dove con la prima ogni anno si accantona una quota destinata ai contributi, per i dipendenti è pari al 33 per cento della retribuzione annua lorda; con la seconda, invece, si calcola la media delle retribuzioni percepire che vale il 2 percento circa per ogni anno lavorativo. Una volta svolto questo calcolo bisogna verificare il coefficiente di trasformazione e, in questo caso, incide l’età del richiedente che è più è giovane meno verrà favorito.

L’inps mette a disposizione dei lavoratori un simulatore

Per cercare di aiutare quanti stanno valutando se andare in pensione o meno, oppure semplicemente coloro che vogliono fare un calcolo per verificare a quanto ammonterebbe la rendita allo stato attuale, l’Inps mette a disposizione degli utenti un simulatore. Sul sito web dell’Istituto, infatti, basta accedere a ‘La mia pensione futura’ e, del tutto gratuitamente, digitare i dati personali relativi a età, retribuzione e storia lavorativa e soddisfare la propria curiosità.