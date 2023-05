Pensione di cittadinanza 2023: a chi spetta, requisiti e come fare domanda

Il Governo di Giorgia Meloni sta valutando la pensione di cittadinanza per quest’anno. Come sappiamo, questa manovra economica e di assistenzialismo verrebbe reintrodotta. Quindi, il destino di questa particolare pensione vedrà un destino più roseo del Reddito di Cittadinanza, che al contrario è stato confermato come verrà cancellato. Già l’Esecutivo italiano si sta muovendo per stringere la famosa proposta di sussidio proposta dal Movimento 5 Stelle.

Il Governo salva la pensione di cittadinanza per quest’anno

La proposta dei pentastellati verrà salvata, ma solo in parte. Su proposta di moderati e centristi, infatti, si salvaguarderà solo il paragrafo dedicato ai poveri. Una dimensione che corregge anche la Legge di Bilancio 2023, che voleva la chiusura anche alla pensione assistenzialista per quest’anno. Il Governo di Giorgia Meloni fa la prima concreta “marcia indietro”, salvando di fatto la proposta politica e affiancandola ai già attivi “Assegni di inclusione per i fragili” e tutti gli “Strumenti di attivazione per gli occupabili”, che dovrebbero rivelarsi come aiuti efficaci per le persone in grave difficoltà economica.

Come accolgono i cittadini la manovra?

Ancora una volta, la mossa lascia interdetti in primis i seguaci del Centrodestra, Questo perché il Governo è diviso sulla proposta, che almeno fino alla settimana scorsa voleva abortire in chiave di tagli alle spese assistenzialistiche. Eppure, ci si è resi come quella proposta avrebbe fatto torto anche agli anziani che oggi, per tanti motivi, non vedono la pensione in Italia nonostante anni di lavoro (però in nero). Ecco perché lo stato non si è sentito di appesantire la loro situazione, in una condizione che è stata posta dai partiti moderati di Governo. In tal senso, i moderati guidati da Maurizio Lupi hanno posto una forte riflessione all’interno dell’Esecutivo, chiedendo una revisione, ma intelligente, del Reddito di Cittadinanza, che in alcune parti deve essere rimosso ma in tante altre parti assolutamente migliorato.