Pensioni di giugno 2022: il calendario completo con tutte le date, ecco quando ritirarle

Niente più turnazione in anticipo, ora le pensioni, proprio come accadeva prima del Covid, sono disponibili a partire dal primo giorno lavorativo di ogni mese. E sarà così anche per giugno. Il pagamento in contanti, però, presso gli uffici postali resterà scaglionato, secondo un preciso calendario che segue l’ordine alfabetico.

Quando arriverà la pensione di giugno sul conto

I titolari del libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution si troveranno la pensione accreditata sul conto dal primo giorno del mese, mentre i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution, come ha fatto sapere Poste Italiane, potranno prelevare i contanti dagli 8000 ATM Postamat in Italia, senza bisogno di recarsi fisicamente allo sportello.

I pensionati che, invece, hanno intenzione di ritirare i contanti allo sportello potranno farlo, seguendo la turnazione alfabetica di ciascun ufficio postale, dal 1 giorno del mese. Sempre tenendo in considerazione che il 2 giugno sul calendario è in rosso, quindi giorno festivo e gli uffici saranno chiusi al pubblico.

Il calendario con le date in ordine alfabetico

Di seguito, troverete il calendario per il ritiro delle pensioni di giugno agli sportelli: