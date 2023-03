Pensioni e quota 103: requisiti, a chi spetta e come fare domanda. La “Legge di Bilancio 2023” sembra guardare a nuove forme di pensionamento. Tra queste, come anche largamente intuito sentendo i comizi elettorali per il voto nazionale, fu quello della “pensione anticipata” tanto discussa da Matteo Salvini e i vari dirigenti politici della Lega. Una soluzione, che almeno per i leghisti, sembra fattibile, seguendo anche la strategia segnata dal sottosegretario, ed ex sindacalista UGL, Claudio Durigon.

Cosa sarà delle pensioni e quota 103?

A oggi, la proposta sembra trovare un’apparente intesa attorno a questa proposta. Infatti, essa prevederebbe una forma flessibile di pensione anticipata. Una soluzione, per intenderci, che non dovrebbe più portare tanti lavoratori ad andare in pensione verso i 70 anni compiuti. Proprio dallo scopo dell’iniziativa, la proposta politica prende il nome di “pensione anticipata flessibile”. Questa, per intenderci, sarebbe la famosa formula resa famosa con il nome “Quota 103”.

Quota 103 andrà a sostituire il regime di “Quota 102”, messo in piedi lo scorso anno e “Quota 100” pensata da Claudio Durigon. Un gioco di riforme che, paradossalmente, rilancia la palla sulla legge Fornero. Ora, un passo avanti sembra però essersi compiuto. In tal senso, il 10 marzo 2023 è stata fatta arrivare ai pensionati una circolare dell’INPS. L’Ente di Previdenza Sociale, all’interno di questo documento, darebbe proprio le istruzioni inerenti al futura “Quota 103”.

Chi avrà la pazienza di leggere quest’importante circolare, potrà notare quali modifiche potrebbe vedere la “Quota 103” in confronto alle precedenti esperienze pensate sotto il governo di Giuseppe Conte e successivamente con Mario Draghi. In tal senso, verrà chiarito chi sono definiti beneficiare di un tale aiuto sul pensionamento. Poi, quali dovranno essere i requisiti precisi per andare in pensione nella maniera anticipata. Seguendo il documento dell’INPS, si può leggere la parte legata sulla particolarità degli importi e poi quella legata ai cumuli di lavoro.