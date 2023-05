Pensioni giugno 2023, quando arrivano i pagamenti: date e calendario completo dell’Inps

Si avvicina giugno e, per i pensionati, è tempo che arrivino le mensilità delle pensioni. Facendo riferimento al calendario dell’INPS, l’ente che peraltro eroga i pagamenti, gli assegni arriveranno ai diretti interessati a partire dal 1 giugno. Tale pagamento, però, sarà disponibile in sede solo a partire dal giorno indicato dal calendario: infatti, verrà fatta una divisione in ordine alfabetico per evitare lunghe code agli sportelli.

Il sistema per la riscossione delle pensioni a giugno

Come menzionato precedentemente, le pensioni saranno ritirabili in ordine alfabetico. Si inizierà con l’erogazione degli assegni per le lettere che vanno dalla “A” alla “C”. Un ordine alfabetico che, per l’occasione, permetterà di consegnare i pagamenti a tutti gli interessati, in un ordine che si svolgerà fino alla giornata di martedì 6 giugno.

Le modalità per ritirare l’assegno INPS

Come detto, l’assegno dell’INPS potrà essere ritirato, secondo i criteri del calendario alfabetico, a partire dal 1 giugno 2023. Il primo giorno bancabile per questo mese, capitando il 1 giugno di giovedì, sarà proprio quella giornata. Un modus che varrà per tutto il territorio nazionale italiano, con le pensioni che potrà essere ritirata in 12.800 uffici postali sparsi per l’Italia.

Il calendario per il ritiro della pensione INPS

Come scritto in precedenza, il periodo di ritiro delle pensioni si svolgerà nell’arco di tempo che va dal 1 al 6 giugno 2023, seguendo i criteri dell’ordine alfabetico. Questa è la calendarizzazione ufficiale decisa dall’INPS per questo mese: