Pensioni luglio 2022: il calendario completo per ritirarle, tutte le date

Sono tantissimi gli italiani in attesa del cedolino della pensione di luglio. Il motivo? Molti riceveranno il bonus di 200 euro, quindi si parla di una maxi pensione, sicuramente più ‘sostanziosa’ del solito. E ancora, ci sarà anche la quattordicesima mensilità per coloro che rispettano i requisiti, per quelli che sono titolari di un trattamento previdenziale, sia diretto che indiretto. Ma quando arriverà il pagamento? E cosa ci sarà nel prossimo cedolino?

Nella pensione di luglio bonus di 200 euro e quattordicesima

Nel cedolino di luglio, quindi, oltre alla pensione, verranno riconosciuti:

Il bonus di 200 euro (non serve fare domanda, sarà l’Inps a valutare se il titolare della pensione rispetta o meno i requisiti)

la maggiorazione sociale, cioè la quattordicesima (spetta a chi ha compiuto i 64 anni e si trova nelle condizioni reddituali previste dalla legge).

Il calendario con tutte le date per il pagamento

Con la fine dello stato di emergenza, anche sul ‘fronte’ pensione tutto è tornato alla normalità. Gli importi, infatti, già da tempo sono disponibili a partire dal primo giorno lavorativo di ogni mese. E non esiste più quella turnazione in anticipo, che era stata messa in campo da Poste Italiane per evitare assembramenti e situazioni ancora troppo rischiose.

I titolari del libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution si troveranno la pensione accreditata sul conto dal primo giorno del mese (1 luglio), mentre i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution, come ha fatto sapere Poste Italiane, potranno prelevare i contanti dagli 8000 ATM Postamat in Italia, senza bisogno di recarsi fisicamente allo sportello. Chi, invece, vuole prelevare allo sportello, molto probabilmente Poste Italiane fisserà un calendario per il ritiro, con giorni differenti a seconda dell’iniziale del cognome. Nessuna conferma, al momento, ma visti i mesi precedenti lo schema potrebbe essere questo: