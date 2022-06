Poste Italiane: in arrivo aumento delle tariffe dal 27 giugno. Tutte le novità

Poste Italiane rappresenta la più grande rete di distribuzione in Italia e non. Per questo è attiva in diversi settori quali la logistica, la consegna, i pacchi e i servizi di pagamento delle distribuzioni. Tra tutti i servizi quello che ci interesserà oggi è quello della corrispondenza e i pacchi. Il motivo? Dal 27 Giugno aumenterà le tariffe. Ecco cosa succede.

Poste Italiane aumenta le tariffe

Ad annunciarlo proprio Poste Italiane con una note ufficiale. Ad aumentare sarà la tariffa del servizio Posta 4 retail per spedizioni inferiori a 20 grami di peso. Se attualmente costa 1,10 euro, dal 27 Giugno, arriverà a 1,20 euro. Di conseguenza, saranno modificate quindi anche le altre tariffe.