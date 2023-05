Precompilata 2023: come fare per detrarre le spese universitarie

Per la precompilata 2023, il grande problema delle famiglie e la detrazione delle spese universitarie dei propri figli. All’interno delle detrazioni da dichiarare, infatti, si potrà menzionare il costo per accedere ai test d’ingresso, i master o i corsi di specializzazione magistrali. Possibilità che, almeno per chi dichiara, potrebbero far recuperare qualche soldo sulla dichiarazione dei redditi. Infatti, sono molteplici le agevolazioni che guardano ad ampio raggio gli studenti universitari.

Le detrazioni sulla Precompilata 2023 per le spese universitarie

Le detrazioni fiscali previste in Italia per le spese universitarie, si attestano all’aliquota del 19%. Queste, infatti, calcolerebbero dai test di accesso obbligatori per accedere ai singoli corsi di laurea, fino a toccare quei costi necessari per seguire i corsi all’interno dei master e soprattutto le specializzazioni. Le somme che nel tempo verseremo all’Ateneo di riferimento, si potrà trascriverle all’interno dell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi. Tra le spese detraibili, inoltre, anche le famose spese legate agli affitti dei fuori sede, oltre poi a quelle per il riscatto della laurea.

Tutto sulle detrazioni universitarie nella dichiarazione dei redditi

Per quello che concerne i costi per il riscatto della laurea, le detrazioni avverranno solo per quei figli laureati e che ancora non hanno iniziato a lavorare. Ovviamente, tutti i costi legati alla vita d’Ateneo – che vi abbiamo menzionato – devono essere tracciati come pagamenti attraverso scontrini o ricevute fiscali. Per quello che concerne i test d’ingresso, saranno detraibili i costi di partecipazione già dai ragazzi del quarto anno di liceo che vogliono partecipare a queste prove. La detrazione dei costi, facendo fede alla proposta governativa, varrà anche in caso di mancato accesso al corso di studio per bocciatura alla prova, che nel concreto non consentirà l’immatricolazione all’anno accademico. Questo capitolo di spese, state attenti, non sarà presente all’interno della precompilata: dovremmo aggiungere questo importante passo manualmente.