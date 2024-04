Premio da 1000 euro per questi lavoratori, sorpresona del Governo: possono fare festa

È un premio che viene assegnato ad alcuni lavoratori. Un riconoscimento in denaro che ammonta a mille euro. Una iniziativa che nasce direttamente dal governo Meloni. Non si tratta semplicemente di un bonus, ma anche di un incentivo per l’attuazione del Pnrr e della riforma fiscale.

Bonus riservato solo a una stretta cerchia di lavoratori

Solo una specifica cerchia di lavoratori sarà destinataria di questo beneficio. Si tratta, infatti, solo ed esclusivamente di quei dipendenti della Pubblica amministrazione, e in particolare di coloro che sono impiegati nell’Agenzia delle Entrate e nelle Dogane e Monopoli.

Rientra nel decreto tagli incentivi

Seppure rientra nel decreto taglia incentivi, oltre ai tagli sono state previste anche misure a sostegno di alcuni lavoratori, volendo in particolare andare a premiare tutti coloro che hanno un ruolo fondamentale nell’avvio dei progetti del Pnrr, ma anche per la riforma fiscale.

Un premio per il lavoro svolto

Un bonus che è arrivato direttamente per decisione del governo per premiare e anche per incentivare tutti coloro che si impegnano in settori importanti del pubblico impiego attraverso due progetti studiati per la ripresa economica del Paese.

Nel testo che prevede questo beneficio è esplicitamente stabilito che si tratta di una somma che va a valorizzare il lavoro svolto per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la riforma fiscale. Un impegno gravoso che viene portato avanti da un numero ridotto di impiegati. A fronte di 43mila dipendenti che dovrebbero portare avanti questo lavoro, ce ne sono in realtà solo 29mila.

Una somma che valorizza economicamente il lavoro svolto

Ma anche in merito a questa carenza di organico è programmata l’assunzione di nuovo personale, un arruolamento che prevede l’impiego di oltre 10mila dipendenti, da inserire in vari settori. Nel frattempo data la mole di lavoro che viene chiesta ai lavoratori attualmente in servizio, viene loro riconosciuto un bonus di poco più di mille euro. Un riconoscimento per l’impegno profuso nello svolgimento del lavoro che verrà erogato non solo per l’anno in corso, ma anche per il prossimo anno.