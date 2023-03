Premio nascita assegno unico 2023: a chi spetta, requisiti e come richiederlo. La domanda che i cittadini italiani si pongo è: cosa sarebbe il premio nascita, erogato in corrispondenza con la prima mensilità alla nascita del primo figlio?

Il premio nascita: l’assegno unico per i figli nati

Il termine “premio nascita” compare all’interno dei giustificati dell’assegno unico. Tale termine andrebbe, volgarmente, a sostituire il famoso bonus “premio nascita”, modificato dopo in “bonus mamma domani” e per la valenza di 800 euro mensili. L’assegno, secondo i criteri governativi, scattava al settimo mese di gravidanza della donna. Il bonus da 800 euro, seguendo le manovre governative, nel tempo è stato assorbito dall’assegno unico universale per i figli. Nuovo assegno, che però ha mantenuto comunque un “premio nascita” per la neo mamma, pur venendo regolato oggi da nuovi criteri di assegnazione.

Sui criteri del premio, questo ovviamente scatta in caso di nascita. Tale aiuto viene pagato in corrispondenza alla prima mensilità dell’assegno unico, ovviamente riferita al nuovo nascitura all’interno del nucleo familiare. Con questo aiuto, il legislatore ha voluto dare un ulteriore aiuto alle donne in stato di gravidanza. Questo grazie all’introduzione di un nuovo bonus, ovvero l’assegno unico per figli a carico. Questo non sarà un bonus di 800 euro, ma bensì una cifra il cui importo è calibrato alla situazione economica del singolo nucleo familiare preso in considerazione.

L’assegno unico è riconosciuto non solo per il figlio minorenne, ma anche per quei nuovi nascituri a partire dal settimo mese di gravidanza, come peraltro stabilito ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 230 del 2021. Quindi, qualora il parto della donna dovesse avvenire perfettamente nella data presunta, alla signora spetterebbero due mensilità di “assegno unico extra”. Tale erogazione verrà pagata in un’unica soluzione e sarà indicato come premio nascita da destinare alla famiglia con il nuovo nascituro in casa.