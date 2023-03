Prestiti senza stress: come ottenere finanziamenti senza problemi

Ottenere un prestito personale può essere molto semplice e veloce, l’importante è avere tutti i documenti personali e finanziari a portata di mano ed essere in possesso dei principali requisiti richiesti dalle principali banche o istituti di credito.

Per avere maggiore liquidità, realizzare un sogno o un progetto che richiede di un aiuto finanziario, è possibile ottenere dei prestiti senza stress o impedimenti sfruttando la velocità prevista da diverse forme di finanziamento personale.

In questo articolo cercheremo di darti delle linee guida per ottenere un prestito senza problemi; questo settore, tuttavia, è molto vasto e complesso. Ti consigliamo di leggere sempre molti contenuti scritti da professionisti dedicati al mondo dei prestiti come quelli che puoi trovare su Prestitimag, in modo tale da non perderti nessuna opportunità di finanziamento.

Fatta questa premessa, vediamo quali sono i requisiti per ottenere velocemente un prestito, finanziari e personali, e come richiedere un finanziamento in modo agevole e senza impedimenti.

I requisiti personali per richiedere un prestito personale

I requisiti personali che vengono richiesti dalle principali banche e dagli istituti di credito quando si desidera accedere a un prestito personale, servono a dimostrare di essere cittadini affidabili, con capacità di solvenza e soprattutto maggiorenni.

In genere, le banche richiedono come requisiti personali:

Un’età compresa tra i 18 e i 70 anni.

Essere cittadini italiani con un documento d’identità in corso di validità.

Se si è cittadini europei o extraeuropei bisogna avere la propria residenza in Italia e per gli extracomunitari è necessario un permesso di soggiorno in corso di validità e dalla durata minima di 10 anni.

bisogna avere la propria residenza in Italia e per gli extracomunitari è necessario un permesso di soggiorno in corso di validità e dalla durata minima di 10 anni. Non avere a proprio carico alcun protesto oppure segnalazione come cattivo pagatore.

In presenza dei giusti documenti che attestino la propria identità e permettano alla banca di svolgere eventuali controlli sulla solvibilità e sugli eventuali prestiti già richiesti e restituiti in passato, bisogna essere in possesso anche della corretta documentazione reddituale.

I documenti di reddito per la richiesta di finanziamento

I documenti reddituali servono a confermare alla banca o istituto bancario che si hanno i requisiti idonei a restituire la somma concessa, pagando le rate e gli interessi applicati.

La documentazione di reddito che viene richiesta dalle banche prevede:

Le ultime due buste paghe per i lavoratori dipendenti pubblici, statali o privati.

Gli ultimi due cedolini della pensione e il modello Obis M per i pensionati.

L’ultima dichiarazione dei redditi per i lavoratori autonomi, liberi professionisti, amministratori di società di persone.

Modulo F24 attestante il pagamento delle tasse (richiedibile a liberi professionisti, imprenditori, autonomi).

Ultime bollette di luce, gas e acqua regolarmente pagate.

Numero Iban del conto corrente (meglio se movimentato da almeno un anno).

Contratto di lavoro da dipendente pubblico o privato a tempo indeterminato.

Non bisogna essere già sovra indebitati (ossia avere rate che coprono il 40% del reddito che si percepisce mensilmente).

In presenza dei giusti documenti reddituali e personali è possibile richiedere in poco tempo un prestito personale, senza alcun impedimento specifico.

Come richiedere un finanziamento in poco tempo

In presenza dei giusti requisiti reddituali e personali è possibile in poco tempo ottenere un prestito dalle banche e finanziarie.

Per inoltrare la richiesta di prestito e ottenerlo in 24/48 ore al massimo si possono valutare due strade:

Richiesta del finanziamento online presso i siti di banche e finanziarie Richiesta di prestito personale richiedendo un appuntamento a una banca, finanziaria o istituto di credito per compilare i moduli e illustrare i documenti direttamente in sede.

In entrambi i casi, è bene avere ben chiaro in mente anche qual è la somma da richiedere e in quanti mesi si vuole restituire il finanziamento.

In genere quando si accede a una forma di prestito personale è previsto un importo massimo richiedibile pari a 30 mila euro e un numero di rate che non può superare i 120 mesi.

Per velocizzare la procedura di richiesta di prestito sia online sia con un appuntamento in filiale è consigliabile avere a propria disposizione tutti i documenti personali e reddituali, in modo tale da rendere la domanda di istruttoria veloce e ottenere in poco tempo la somma desiderata.

Come funziona la richiesta di un prestito online in modo semplice e veloce

La richiesta di prestito online è sicuramente la soluzione più veloce per riuscire a ottenere la somma desiderata senza alcuno stress.

Per fare una domanda di finanziamento online ti basterà seguire questi semplici passi:

Scegliere la finanziaria o banca idonea alla tipologia di prestito che si vuole richiedere. Inserire nel form dedicato online: la somma da richiedere e il numero di rate con le quali si vuole a ripagare il finanziamento. Avviare la simulazione che permette di vedere con un preventivo chiaro qual è la rata da corrispondere ogni mese e anche l’ammontare degli interessi complessivi da dover restituire, osservando il tasso d’interesse applicato. Accettare il preventivo e procedere con l’inserimento dei dati. Inserire i dati personali e i dati finanziari. Attendere l’esito da parte della banca. Se la banca o finanziaria da esito positivo è necessario procedere all’invio della copia dei documenti di reddito e di quelli personali. Basterà caricare sul sito o inviare via e-mail copia del documento d’identità e dei documenti di reddito. Attendere l’esito positivo da parte della banca che permetterà di ottenere la somma richiesta sul conto corrente in 24/48 ore al massimo.

Come richiedere un prestito in filiale in tempi brevi

La richiesta di un prestito in filiale è molto semplice, basta scegliere la banca o l’istituto di credito al quale rivolgersi e prendere un appuntamento.

Dopo aver preso appuntamento con un consulente, portando tutti i documenti personali e di reddito con sé, e avendo i requisiti in regola sarà possibile richiedere e ottenere il prestito in poche ore o in massimo 24 ore con accredito diretto sul proprio conto corrente.