Quale metodo usare per trovare lavoro?

Stai cercando un nuovo lavoro? Sapevi che durante il periodo estivo le Aziende aumentano le Offerte di Lavoro e ci sono molti più Concorsi Pubblici che nel resto dell’anno?

Quindi, le opportunità ci sono. E bisogna coglierle. Ma qual è il modo migliore per iniziare una ricerca di lavoro, trovare aziende che vogliono assumere? Lo abbiamo chiesto a chi di lavoro se ne intende: PosizioniAperte.com.

Ecco quindi alcuni punti e suggerimenti che puoi studiare per trovare un nuovo lavoro, inclusi dove cercare lavoro, i migliori siti di lavoro da utilizzare, come utilizzare le tue connessioni per aumentare la tua ricerca di lavoro, come superare il colloquio, come seguire e ulteriori consigli su come essere assunti per il tuo prossimo lavoro.

Focalizza la tua Ricerca

Quali sono i migliori siti da utilizzare per trovare velocemente offerte di lavoro? Dai un’occhiata ai migliori siti di motori di ricerca di lavoro, bacheche di lavoro, siti Web aziendali, siti di networking, siti di lavoro di nicchia e siti elencati per tipo di lavoro.

Se la tua è una posizione da Quadro o da Manager, considera di affidarti ad un’Agenzia di Head Hunter per massimizzare le tue opportunità. Esamina un elenco dei migliori siti di lavoro da utilizzare per iniziare.

Quando cerchi un lavoro, utilizza le parole chiave che identificano il tuo lavoro per trovare le Aziende che corrispondono ai tuoi interessi, al tipo di lavoro che stai cercando e alla posizione in cui desideri lavorare.

Restringere i criteri di ricerca ti aiuterà a concentrare la tua ricerca di lavoro e a darti annunci di lavoro più pertinenti da rivedere e meno annunci di lavoro non pertinenti da eliminare. Usa le opzioni di ricerca avanzate per approfondire la posizione in cui vuoi lavorare e le posizioni specifiche che ti interessano.

Usa i Social per Costruire il tuo Brand Personale

Crea un profilo ben fatto su LinkedIn e altri siti di networking. Un forte Brand personale che ti ritrae in una luce professionale fornirà a reclutatori, datori di lavoro e contatti una forte impressione positiva di te come candidato a cui dovrebbero essere interessati.

Ora che hai creato i profili sui siti di networking, inizia a usarli. Connettiti con tutti quelli che conosci, perché non sai mai quale contatto potrebbe aiutarti nella tua ricerca di lavoro o metterti in contatto con qualcuno che può.

Ci sono una varietà di app, widget, gadget e strumenti che ti aiuteranno ad accelerare la tua ricerca di lavoro e a gestire la tua carriera. Usali per organizzare la tua ricerca di lavoro e risparmiare tempo prezioso nella ricerca di lavoro. Potrai svolgere molte delle tue attività di ricerca di lavoro dal tuo smartphone o tablet.

Fai un Elenco di Aziende Interessanti

Hai un elenco di aziende per cui vorresti lavorare? In caso contrario, è una buona idea cercare delle informazioni sull’Azienda che ti itneressa e creare un elenco di aziende a cui rivolgersi nella ricerca di lavoro. Tutte le informazioni di cui hai bisogno sono disponibili sul web ed è facile trovare informazioni dettagliate sui potenziali datori di lavoro online.

Una volta che hai un elenco di datori di lavoro per i quali ti piacerebbe lavorare, puoi fare qualche sensibilizzazione speciale per far notare la tua domanda. Potresti anche essere in grado di registrarti per ricevere notifiche e-mail per nuove offerte di lavoro subito dopo che sono state pubblicate.

Non Sottovalutare il tuo CV

Come fanno i datori di lavoro a sapere che hai le competenze che stanno cercando? Dovrai mostrarli. È importante dedicare del tempo a scrivere un Curriculum originale, ben organizzato e sempre aggiornato e una lettera di presentazione che sia specifica per ciascuna offerta di lavoro alla quale vuoi candidarti.

Il responsabile delle assunzioni sarà in grado di vedere, a colpo d’occhio, perché e come sei qualificato per il lavoro. Avrai molte più possibilità di ottenere un colloquio che se avessi semplicemente inviato una lettera generica e un curriculum sempre uguale.

Valuta ogni Offerta di Lavoro con Calma

Quando ricevi un’offerta di lavoro, è importante dedicare del tempo a valutare attentamente l’offerta in modo da prendere una decisione consapevole di accettarla o rifiutarla.

Non devi accettare un lavoro solo perché ti è stato offerto, ma valutalo attentamente e se rifiuti, fallo educatamente. Tieni presente che non deve essere una decisione “sì” o “no”. Potresti essere in grado di negoziare i termini facendo una contro-proposta. Oppure potresti essere in grado di negoziare alcuni vantaggi extra che renderebbero il lavoro più allettante.

Non fare muro contro muro, ma cerca di trovare una via di mezzo con quello che ti propone l’Azienda e ciò che vorresti ottenere.

A cura di Posizioniaperte.com